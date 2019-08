E' passato un anno dal crollo del ponte Morandi, a Genova, che causò 43 vittime. Proprio oggi sono terminati i lavori di rimozione dei detriti causati dalla demolizione delle parti del viadotto rimaste in piedi in seguito al crollo. I monconi del ponte restanti sono stati fatti esplodere lo scorso 28 giugno: una tonnellata di esplosivo ha spazzato in pochi secondi ciò che restava della parte ovest del viadotto.

In occasione dell'anniversario i cittadini, i famigliari delle vittime e le istituzioni si riuniranno per commemorare le vittime del crollo in una Messa nel capannone situato in corrispondenza della pila 9 del ponte. Inoltre, la città di Genova si fermerà per un minuto di silenzio alle ore 11.36, nel momento esatto della tragedia.