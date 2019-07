Imane Fadil non è stata avvelenata. “Non ci sono elementi a supporto di ipotesi di morte non naturale”, è la conclusione – anticipata dall’agenzia Adnkronos (ma ancora prima dal buon senso) – dell’autopsia svolta dai consulenti della procura di Milano sul corpo della giovane donna, una delle testimoni del processo Ruby, deceduta lo scorso primo marzo all’ospedale Humanitas di Rozzano dopo un mese di agonia. A oltre cento giorni dal decesso, i consulenti spazzano via tutti i sospetti e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.