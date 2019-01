L’arresto di due magistrati non è cosa che capita tutti i giorni. Ieri è toccato ad Antonio Savasta, giudice al tribunale di Roma, e a Michele Nardi, pm sempre nella Capitale, per fatti che riguardano la loro esperienza a Trani, dove Savasta era pm e Nardi gip. Entrambi sono accusati di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso ideologico insieme a un ufficiale di polizia e due avvocati. Secondo la procura di Lecce che conduce le indagini, gli...

