Si apre la battaglia contro gli oligopoli digitali

Sono i due provvedimenti legislativi più importanti di tutta la legislatura europea, quelli che determineranno le regole per l'economia digitale per il prossimo decennio in Europa o forse oltre, con in gioco somme colossali e probabili ripercussioni geopolitiche : la battaglia sul Digital market act (Dma) e il Digital service act (Dsa) si è aperta ieri con una serie di audizioni di Margrethe Vestager davanti alle commissioni del Parlamento europeo. I deputati nelle prossime settimane saranno chiamati a decidere i dettagli delle due proposte presentate dalla Commissione in dicembre. Il Dma e il Dsa definiscono cosa sono le piattaforme sistemiche e i “gatekeeper” (cioè le imprese che controllano l'accesso al mercato), cosa possono e non possono fare, a quali sanzioni andranno incontro se violeranno le regole. Noi ne abbiamo discusso con Andreas Schwab, il relatore al Parlamento europeo per il Dma, secondo il quale in gioco c'è l'Ue come società aperta: non si devono ripetere “gli errori accaduti negli anni venti in Germania, dove non abbiamo avuto la forza di andare contro gli oligopolisti” che “ hanno aiutato l'estrema destra e Hitler ad andare al potere”.

