Nella riforma digitale europea in gioco c'è la società aperta

Con le grandi piattaforme digitali l’Unione europea deve evitare “gli errori accaduti negli anni Venti in Germania, dove non abbiamo avuto la forza di andare contro gli oligopolisti” che “hanno aiutato l’estrema destra e Hitler ad andare al potere”. A parlare è Andreas Schwab, eurodeputato tedesco del Ppe e relatore per il Digital market act (Dma) che con il Digital service act (Dsa) fisserà le future regole per l’economia digitale. Dal Dopoguerra l’Europa si è costruita sulla base di questa lezione.

