Come si assicura allo stato più potere di coordinamento informatico. Un'idea urgente

Dall’epidemia Covid-19 è emerso clamorosamente il problema del ritardo nella diffusione dei mezzi informatici in campi che si consideravano marginali, quali la formazione o il lavoro a distanza. Un campo particolare, in cui l’esigenza di informatizzazione è già oggi fortissima, riguarda la sanità

Da tempo in Europa si discute, il progetto Gaia-X ne è l’ultimo esempio, di come si possa intervenire sul piano dei grandi servizi di rete, aggirando il monopolio di grandi attori come Google e Amazon. Uno dei campi su cui più rilevante è raggiungere una forma di indipendenza è quello dei big data in cui si intrecciano i problemi di riservatezza dei dati e le opportunità di sviluppare le tecniche più innovative come l’Intelligenza Artificiale.