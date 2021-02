Cosa non va del passaporto vaccinale

L’idea di un passaporto vaccinale è diventata un’ossessione per la Grecia che, nel tentativo di salvare il turismo estivo, propone e ripropone ai partner europei la necessità di creare un patentino di immunità con cui potersi muovere liberamente. Atene aveva già portato la questione al vertice del mese scorso, ma gli altri paesi membri avevano sorvolato, dicendo che si trattava di un argomento complesso. I greci stanno insistendo ora che il passaporto sta diventando un’idea concreta in Israele e anche il premier britannico, Boris Johnson, ha detto di essere a favore. Ma si tratta di situazioni molto diverse. Il green pass israeliano serve per avere accesso ad alcuni luoghi a rischio, come le palestre, e soprattutto Gerusalemme sta lavorando a un certificato di immunità soltanto dopo aver vaccinato con entrambe le dosi quasi il 50 per cento della popolazione. Ha già allentato le restrizioni, quindi sta riorganizzando la ripartenza.

