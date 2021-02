Gli europei sarebbero senza vaccini senza l'Ue. Non solo i paesi piccoli, anche la Francia

Se la Commissione di Ursula von der Leyen non avesse adottato la strategia per l’acquisto in comune di vaccini contro il Covid-19, gran parte degli stati membri dell’Unione europea, compresi alcuni pesi massimi come la Francia, oggi si troverebbe senza lo strumento più importante per cercare di battere la pandemia. A dirlo non è un portavoce dell’esecutivo comunitario che deve giustificare i problemi nelle consegne di AstraZeneca, né von der Leyen criticata per i ritardi accumulati dall’Ue nella vaccinazione rispetto a Israele, Regno Unito e Stati Uniti. Ad ammetterlo con un candore sorprendente è stato il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, in un dibattito venerdì sera con una delle star della galassia sovranista francese: Éric Zemmour. “Se avessimo avuto un quadro nazionale” invece che europeo, “noi francesi avremmo firmato un contratto con Sanofi e non saremo pronti ad avere un vaccino in Francia”, ha detto Beaune. La Francia non è un’eccezione. E’ da qui che bisogna partire per comprendere la strategia dell’Ue sui vaccini: a parte la Germania, che ha risorse finanziarie praticamente illimitate e il peso negoziale di 100 milioni di abitanti, quanti stati membri dell’Ue avrebbero potuto negoziare meglio della Commissione le forniture dei vaccini? Quali sarebbero le ripercussioni politiche oggi se il 3 per cento dei tedeschi fosse vaccinato, con tutti gli altri cittadini europei a zero?

