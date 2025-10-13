La Croce rossa ha incontrato i terroristi nel nord della Striscia di Gaza. Ora i sette proseguiranno verso Reim, dove incontreranno le famiglie

Le immagini e i video dei primi ostaggi liberati

I fratelli Cunio al telefono con la famiglia

<p></p><div id="videoincontent" class="gmp"></div> <div id='div-gpt-ad-Inread' > </div> <section class='module advertisement'> <article class='ad '> <div id='div-gpt-ad-MPU_Middle' class="gmp MPU_Middle" style="max-width: 430px; margin: 7px auto 15px"> </div> </article> </section> <section class='module advertisement mobile-adv'> <article class='ad '> <div id='div-gpt-ad-MPU_Middle' class="gmp MPU_Middle" style="max-width: 430px; margin: 7px auto 15px"> </div> </article> </section><p>Il tuo browser non supporta il tag iframe</p>

Gli amici di Nimrod Cohen sentono la sua voce mentre parla al telefono con i genitori

<p></p><p>Il tuo browser non supporta il tag iframe</p>

Einav Zangauker parla per la prima volta da due anni con suo figlio Matan: “stai tornando a casa, non c’è più la guerra”

(foto e video di Micol Flammini, inviata a Tel Aviv)

La lettera di Netanyahu agli ostaggi

Il primo ministro Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno scritto a mano una lettera a ciascuno degli ostaggi: "A nome di tutto il popolo ebraico, bentornati! Vi aspettavamo; vi abbracciamo. Sara e Benjamin Netanyahu".

Il prossimo rilascio è programmato alle nove

La liberazione di tutti i restanti ostaggi è programmato per le 9:00, ora italiana, a sud della Striscia di Gaza: la fonte è al Jazeera.

I primi sette ostaggi sono stati liberati

Tel Aviv, dalla nostra inviata. Dopo 737 giorni e 2 ore di prigionia, Hamas ha liberato i primi sette ostaggi: Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran, i gemelli Gali e Ziv Berman e Guy Gilboa Dalal. I sette ostaggi sono riusciti a raggiungere il convoglio della Croce Rossa camminando. La Croce rossa ha incontrato i terroristi a Khan Younis, nel sud della Striscia, si è poi diretta verso una base dell’esercito israeliano dentro la Striscia di Gaza. Proseguiranno poi verso Reim, dove incontreranno le famiglie. Poi saranno condotti verso uno dei tre ospedali che da giorni sono pronti ad accoglierli. (Micol Flammini)

Chi sono i 20 ostaggi ancora vivi

Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Horn, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa Dalal, Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Buchbot, Eitan Mor, Maxim Harkin, Rom Breslavsky, Ariel Cuneo, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo. Sul Foglio abbiamo pubblicato i volti e le storie di ognuno di loro, chi erano prima del 7 ottobre, prima di diventare ostaggi.