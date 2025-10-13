dopo l'accordo
Hamas ha liberato i primi sette ostaggi
La Croce rossa ha incontrato i terroristi nel nord della Striscia di Gaza. Ora i sette proseguiranno verso Reim, dove incontreranno le famiglie
Le immagini e i video dei primi ostaggi liberati
I fratelli Cunio al telefono con la famiglia
Gli amici di Nimrod Cohen sentono la sua voce mentre parla al telefono con i genitori
Einav Zangauker parla per la prima volta da due anni con suo figlio Matan: “stai tornando a casa, non c’è più la guerra”
(foto e video di Micol Flammini, inviata a Tel Aviv)
La lettera di Netanyahu agli ostaggi
Il primo ministro Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno scritto a mano una lettera a ciascuno degli ostaggi: "A nome di tutto il popolo ebraico, bentornati! Vi aspettavamo; vi abbracciamo. Sara e Benjamin Netanyahu".
Il prossimo rilascio è programmato alle nove
La liberazione di tutti i restanti ostaggi è programmato per le 9:00, ora italiana, a sud della Striscia di Gaza: la fonte è al Jazeera.
I primi sette ostaggi sono stati liberati
Tel Aviv, dalla nostra inviata. Dopo 737 giorni e 2 ore di prigionia, Hamas ha liberato i primi sette ostaggi: Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran, i gemelli Gali e Ziv Berman e Guy Gilboa Dalal. I sette ostaggi sono riusciti a raggiungere il convoglio della Croce Rossa camminando. La Croce rossa ha incontrato i terroristi a Khan Younis, nel sud della Striscia, si è poi diretta verso una base dell’esercito israeliano dentro la Striscia di Gaza. Proseguiranno poi verso Reim, dove incontreranno le famiglie. Poi saranno condotti verso uno dei tre ospedali che da giorni sono pronti ad accoglierli. (Micol Flammini)
Chi sono i 20 ostaggi ancora vivi
Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Horn, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa Dalal, Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Buchbot, Eitan Mor, Maxim Harkin, Rom Breslavsky, Ariel Cuneo, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo. Sul Foglio abbiamo pubblicato i volti e le storie di ognuno di loro, chi erano prima del 7 ottobre, prima di diventare ostaggi.
In piazza
Tel Aviv acclama Witkoff, Kushner e Ivanka: "Thank you President Trump"
Gli emissari del presidente americano annunciano il ritorno, lunedì, dei venti ostaggi vivi. Per due anni gli israeliani si sono riuniti per chiedere il rilascio. Ora sentono che avverrà e scelgono di fidarsi del piano per il medio oriente degli Stati Uniti. Applausi per gli inviati della Casa Bianca, fischi per Netanyahu
la tregua in medio oriente
Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi. I ricatti di Hamas dietro all'invito a Trump
Dopo il ritiro di Tsahal da Gaza, comincia la prova più delicata: la liberazione dei quarantotto ostaggi israeliani in cambio di quasi duemila detenuti palestinesi. Trump prepara la sua visita in Israele per celebrare un accordo fragile. Restano i dubbi sul rispetto degli impegni da parte di Hamas e sul futuro della Striscia