Il piano di Yair Lapid per far ripartire Israele

Il politico non è entrato nel governo, ma raccoglie pomodori e segna gli otto punti da seguire per ricominciare a vivere e che partono dalla storia della sua famiglia. È la comunità la forza della nazione, proprio come nei kibbutz

I missili che ieri sono stati lanciati contro Israele hanno ricordato a tutti i cittadini che Hamas va avanti e ha reso la Striscia di Gaza un pericolo costante, incessante. Unità è la parola d’ordine, e tutti sono chiamati, nonostante le differenze, a ignorare le crepe. Gli israeliani lo hanno fatto subito, la politica ci ha messo un po’ di più. Yair Lapid è uno dei leader più importanti dell’opposizione israeliana, dopo l’attacco di Hamas era stato invitato dal premier Benjamin Netanyahu a entrare nel governo. Lapid ha trascorso gli ultimi anni della sua carriera politica a cercare di affermarsi come alternativa a Netanyahu, a opporsi ai partiti di estrema destra con cui il premier ha formato l’ultima sgangherata maggioranza, accettare l’invito a unirsi a tutti i suoi rivali politici deve essergli sembrato insincero e rischioso. Non l’ha pensata così l’altro oppositore di Netanyahu, Benny Gantz, l’ex ministro della Difesa che invece è entrato nel governo e ha chiesto scusa a tutti i cittadini per quanto accaduto il 7 ottobre. Netanyahu, Gantz e Lapid sono le tre facce della politica israeliana, e il lavoro di tutti e tre sarà analizzato in ogni dettaglio quando Israele, passata la crisi, cercherà le colpe.