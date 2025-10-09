Tutti gli ostaggi ancora vivi, ora che si avvicina la liberazione

I volti e le storie dei venti rapiti che secondo i dati raccolti dall’esercito, i racconti di chi è tornato dalla prigionia e i filmati pubblicati da Hamas dovrebbe essere ancora in vita

La lista degli ostaggi vivi tra i quarantotto ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre del 2023 e ancora nella Striscia di Gaza è basata su una serie di informazioni intrecciate: dati raccolti dall’esercito, racconti di chi è tornato dalla prigionia, filmati pubblicati da Hamas. Sono ventidue e le famiglie, ora che è stato raggiunto l'accordo con Hamas, sanno cosa aspettare, sono preparate al ritorno di un corpo vivo a cui ridare fiducia o morto a cui poter dare soltanto la dignità della sepoltura. Ecco i volti e le storie di ognuno di loro.

Matan Angrest, 22 anni

Matan Angrest, un soldato israeliano, aveva vent'anni quando è stato rapito dalla sua base a Nahal Oz. E' apparso in un video diffuso da Hamas a marzo in cui chiedeva al presidente Donald Trump di restituire tutti gli ostaggi. Il video, hanno dichiarato i suoi familiari, li ha lasciati "scossi". Nel video, Angrest è stato descritto come "spossato e disperato", il suo naso sembrava rotto e la sua mano destra non funzionante. E' il maggiore di quattro figli, verso le sette del sette ottobre la sua famiglia ha ricevuto il suo ultimo messaggio: “Abbiate cura di voi, va tutto bene”. Poi più nulla.

Gali Berman, 28 anni

Berman e il suo fratello gemello, Ziv, avevano 26 anni quando furono rapiti dal kibbutz di Kfar Aza vicino al confine di Gaza. La mattina del 7 ottobre 2023, i fratelli, entrambi tifosi di calcio, si scambiarono un ultimo messaggio dicendo di trovarsi in una stanza di sicurezza chiusa a chiave, secondo l'Hostages and Missing Families Forum. Le case dei Berman a Kfar Aza sono state distrutte. La madre, Talia, ha dichiarato al sito di notizie israeliano Ynet che Gali è una persona socievole e allegra che "di solito non mostra le sue emozioni". Il giorno dell'aggressione, ha raccontato che lui le aveva detto che sarebbe andato a raggiungere un vicino che era solo e spaventato. La famiglia attese per oltre una settimana prima di sapere: “Quando ci hanno detto che erano stati rapiti, eravamo felicissimi”, dice Liran Berman, il fratello maggiore dei due. “E’ una sensazione strana, ma era una speranza”. Gali e Ziv hanno compiuto ventotto anni. Tra le foto che tappezzano le città israeliane, appaiono spesso insieme, abbracciati, inscindibili. Così li immagina Liran, mentre si sostengono nel buio dei tunnel di Gaza, inconsapevoli della loro lunga sopravvivenza. “Sono così vicini”, ripete spesso il fratello, indicando con un gesto un punto non lontano.

Ziv Berman, 28 anni

Ziv Berman è il più grande dei gemelli e "ha una certa pace interiore", ha detto sua madre sempre a Ynet. "Eppure, è indubbiamente lui il monello". I gemelli lavoravano in una società di produzione di eventi, organizzando i loro turni in base alle cure del padre per il morbo di Parkinson. A febbraio la famiglia ha dichiarato ai media israeliani di aver ricevuto un segno di vita dai fratelli.

Elkana Bohbot, 36 anni

L'attacco del 7 ottobre 2023 al Nova Music Festival, vicino al confine con Gaza, è iniziato poco prima dell'alba, mentre migliaia di persone ballavano. Alla fine dell'attacco, più di 360 partecipanti alla festa sono stati uccisi e più di 40 sono stati portati a Gaza, tra cui Bohbot, che aveva detto alla moglie e alla madre che secibdoi il Times of Israel stava aiutando a evacuare i feriti. Sua moglie, Rebecca, ha ricevuto la conferma che fosse ancora vivo solo a febbraio, dopo che un ostaggio liberato ha trasmesso un messaggio di Bohbot che invitava la sua famiglia a restare forte. Il mese successivo, dopo che Hamas ha pubblicato un video di Bohbot e di un altro ostaggio, la sua famiglia ha fatto appello al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente americano Donald Trump. "Per favore, immaginate che questo sia vostro figlio, il padre di vostro nipote, che aspetta di vedere la luce del giorno, sente le bombe dell'Idf e vive nella costante paura per la sua vita", ha dichiarato la famiglia in una nota.

Rom Braslavski, 21 anni

Braslavski lavorava come guardia di sicurezza al festival musicale Supernova. E' stato catturato dopo essere rimasto ad aiutare i feriti nell'attacco, secondo il Forum delle famiglie degli ostaggi. Braslavski è un appassionato di musica che "ama trascorrere il tempo con i suoi amici e ama ridere", ha affermato il Forum. Ad agosto, Hamas ha diffuso un video che mostrava Braslavski emaciato sdraiato su un materasso sporco. "Vedi tuo figlio morire davanti ai tuoi occhi e non puoi fare nulla", ha detto suo padre, Ofir Braslavski, all'Associated Press. "Ti fa impazzire, è insopportabile".

Nimrod Cohen, 21 anni

Cohen era un soldato israeliano di stanza in un'unità di carri armati vicino al confine tra Israele e Gaza. La mattina del 7 ottobre 2023, i suoi genitori videro online un filmato di soldati che venivano trascinati fuori da un carro armato fumante, tra cui anche Cohen. "C'è una corda appesa sopra la testa di mio figlio", aveva dichiarato suo padre, Yehuda Cohen, al Washington Post l'anno scorso. "Ma abbiamo ancora un motivo per combattere. Non ho in mente altro". Chi è tornato dalla Striscia ha raccontato di essere stato prigioniero con Nimrod, ha passato molto tempo rinchiuso dentro una gabbia per animali, legato e torturato, ha una malattia della pelle di cui soffrono in molti dentro ai tunnel e problemi alle orecchie. Parla poco, più il tempo passa più diventa introverso.

Ariel Cunio, 28 anni

Cunio, un collaudatore di software con doppia cittadinanza argentino-israeliana, è stato rapito dal kibbutz Nir Oz, dove un residente su quattro è stato ucciso o fatto prigioniero durante l'attacco guidato da Hamas. Lui e il fratello maggiore David sono ancora a Gaza, mentre la sua fidanzata, Arbel Yehud, è stata una dei 25 ostaggi israeliani rilasciati durante la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco di quest'anno. La coppia è cresciuta insieme nel kibbutz e si era recata in America Centrale poco prima del rapimento. Quella mattina alle 8:08 Ariel ha scritto alla madre: “Siamo entrati in un film dell’orrore”. Poi le ha scritto David: "Stanno entrando in casa nostra": è stato il suo ultimo messaggio.

David Cunio, 35 anni

David Cunio aveva 33 anni quando lui e la sua famiglia furono portati via dal kibbutz Nir Oz. Sua moglie, Sharon Aloni-Cunio, è stata rilasciata insieme alle figlie gemelle di 3 anni della coppia, alla sorella e alla nipote, in seguito a un accordo di cessate il fuoco il mese successivo agli attacchi del 7 ottobre 2023. In un'intervista con l'Ap all'inizio dell'anno scorso, ha ricordato le ultime parole del marito mentre lasciavano Gaza: "Combattete per me. Non arrendetevi... Sono terrorizzato".

Evyatar David, 24 anni

David, che suona la chitarra e ama i videogiochi e i cartoni animati giapponesi, è stato rapito insieme al suo migliore amico Guy Gilboa-Dalal durante l'attacco al festival musicale Nova, secondo il Forum degli ostaggi. Due dei loro amici sono stati uccisi. A febbraio, Hamas ha diffuso un video che mostrava due ostaggi – identificati dal Forum degli ostaggi come David e Gilboa-Dalal – costretti a guardare da un veicolo mentre altri tre venivano liberati nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco. Ad agosto, David appariva in un altro video, emaciato e debole, mentre diceva di essersi scavato la fossa e parlava di giorni senza cibo.

Guy Gilboa-Dalal, 24

Durante l'attacco al festival Nova, Gilboa-Dalal è stato separato dal fratello maggiore, che è fuggito dopo essere corso ed essersi nascosto per più di sette ore. Era la prima volta che Gilboa-Dalal partecipava a un festival musicale. Amava il Giappone, studiava la lingua, indossava un kimono quella mattina e aveva già un biglietto aereo per Tokyo. Poi, il 7 ottobre, è sparito. Gilboa-Dalal è apparso in un secondo video di Hamas, presumibilmente girato a fine agosto a Gaza City, prima di un'offensiva israeliana pianificata sulla città. Sul Foglio abbiamo pubblicato il piccolo film animato "Guygu”– non è un documentario, ma una forma di memoria: con disegni, suoni e silenzi, mostra chi era Guy prima di diventare un ostaggio.

Maxim Herkin, 37 anni

Il festival musicale era una novità anche per Herkin, che ha una figlia piccola ed era il principale sostentamento della madre e del fratello minore prima del suo rapimento. "Mamma, sto bene", scrisse Herkin alla madre la mattina degli attacchi: "Sto lentamente tornando a casa". Il Ministero degli Esteri russo ha chiesto il rilascio di Herkin, un israeliano originario della regione ucraina del Donbas occupata dalla Russia. L'uomo è apparso in diversi video diffusi da Hamas.

Eitan Horn, 39 anni

Horn, immigrato in Israele dall'Argentina, lavorava nell'educazione informale con gruppi e delegazioni giovanili. Al momento degli attacchi, era in visita al fratello maggiore Iair al kibbutz Nir Oz. Iair è stato liberato a marzo, Eitan, il più giovane, è ancora prigioniero. “Ha una malattia della pelle, negli ambienti umidi peggiora. Ma cosa cambia? A questo punto sono tutti malati”, ha detto sua cognata al Foglio. "Tutti mi chiedono: 'Di cosa hai bisogno?'", ha detto Iair in un video dopo il suo rilascio a febbraio, come parte dell'accordo di cessate il fuoco, "e io rispondo: ho bisogno solo di una cosa: riportare indietro mio fratello".

Bipin Joshi

Joshi, originario del Nepal, è uno dei due ostaggi stranieri che si ritiene siano ancora vivi a Gaza. Secondo l'Associated Press, si trovava con un gruppo di studenti nepalesi che studiavano agraria al Kibbutz Alumim, vicino a Gaza, quando iniziarono gli attacchi di Hamas, e fu l'unico a essere preso in ostaggio: altri dieci furono uccisi e sei feriti. A giugno la sua famiglia ha dichiarato all'Ap di non aver ricevuto alcuna notizia di Joshi da quando Israele ha ottenuto un filmato di sicurezza che lo mostrava in un ospedale di Gaza il 7 ottobre 2023.

Segev Kalfon, 29 anni

Kalfon era tra i partecipanti al festival Nova. Un amico che era con lui all'inizio degli attacchi ha dichiarato che i due hanno cercato di fuggire a bordo del veicolo di Kalfon, ma sono scappati a piedi dopo essere rimasti bloccati in una fila di auto. L'amico, che ha trascorso ore nascosto sotto i cespugli vicino a una strada prima di fuggire, ha poi raccontato alla famiglia di Kalfon di averlo visto mentre veniva caricato sul retro di un pick-up dai militanti. Circa due mesi fa, Ohad Ben Ami – uno degli ostaggi rilasciati nell’accordo di fine gennaio 2025 – ha contattato i Kalfon. Ha raccontato di aver condiviso parte della prigionia con Segev: ha avuto episodi di dissociazione e perdita del senso della realtà.

Bar Kupershtein, 24 anni

Kupershtein, un paramedico volontario, lavorava come guardia di sicurezza al festival Nova, secondo il forum degli ostaggi. Ha indirizzato le persone verso le uscite mentre le sirene suonavano, ha affermato il forum, e ha prestato soccorso ai feriti nell'attacco. È apparso insieme a un altro ostaggio in un video diffuso da Hamas all'inizio di quest'anno. Michael Kupershtein, suo nonno, ha ottantadue anni, ed è sopravvissuto all'Olocausto: l’ultima immagine che Michael ha visto di lui è in uno dei video che Hamas ha diffuso per vantarsi della sua efficienza nell’uccidere ebrei. Nel video Bar è a terra, con le braccia legate dietro la schiena: poteva essere lì come a Chisinau ottant’anni fa.

Omri Miran, 48

Miran, un giardiniere e massaggiatore ungherese-israeliano, si è nascosto in una stanza di sicurezza con la moglie e le due figlie piccole mentre si verificava l'attacco al kibbutz Nahal Oz. I militanti hanno urlato alla coppia di aprire la porta, ha raccontato la moglie, Lishay Lavi, ma loro hanno obbedito solo dopo aver sentito la voce di un ragazzo che viveva lì vicino dire: "Per favore, aprite la porta, altrimenti spareranno a me e spareranno a voi". Miran è stato preso in ostaggio, mentre la moglie e i figli aspettavano di essere salvati. Lavi ha poi scoperto che il ragazzo che aveva bussato alla loro porta era stato ucciso. Miran è apparso in un video diffuso da Hamas all'inizio di quest'anno.

Eitan Abraham Mor, 25

Mor lavorava come addetto alla sicurezza al festival Nova quando sono iniziati gli attacchi. Maggiore di otto fratelli, è originario di Kiryat Harba, un insediamento vicino a Hebron. Mor ama allenarsi e, prima del suo rapimento, aveva in programma di aprire un ristorante.

Tamir Nimrodi, 20

Nimrodi, soldato israeliano con doppia cittadinanza tedesca, è stato rapito al valico principale tra Israele e Gaza. Altri due soldati rapiti con Nimrodi sono stati uccisi. Sua madre, Herut, non ha ricevuto alcun segno di vita. "So che c'è la possibilità che non riuscirò ad arrivare al punto in cui potrò tenere in braccio mio figlio", ha detto.

Yosef-Chaim Ohana, 25

Ohana si è trasferito a Tel Aviv poco prima degli attacchi del 2023 e lavorava come barista. Gli amici raccontano che ha aiutato altre persone rimaste ferite nell'attacco al festival Nova. La sua famiglia ha ricevuto un segnale di vita da lui durante la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas all'inizio di quest'anno. A marzo, Hamas ha pubblicato un video che mostrava Ohana insieme a Bohbot, un altro ostaggio, mentre condannava la ripresa della violenza a Gaza e invitava gli ostaggi liberati a parlare in loro favore. Sono apparsi insieme in un secondo video a maggio.

Alon Ohel, 24

Ohel, che secondo l'Associated Press ha la cittadinanza israeliana, tedesca e serba, è stato rapito al festival musicale Nova. Dopo il suo rapimento, la famiglia di Ohel ha messo pianoforti in tutto Israele – molti dei quali gialli, il colore che è diventato il simbolo degli ostaggi – per onorare il pianista. I suoi parenti hanno ricevuto la prima conferma della sua vita a febbraio, dopo la liberazione di altri ostaggi. È apparso in un video di Hamas di fine agosto insieme a un altro ostaggio. Eli Sharabi, quando è stato liberato, ha raccontato che si era assunto il compito di aiutare Alon Ohel, 24 anni, a sopravvivere. Quando i rapitori gli hanno detto che sarebbe stato rilasciato, “i terroristi hanno dovuto strapparmelo. Si rifiutava di lasciarsi andare. C’è voluto tempo per calmarlo. Gli ho promesso che non l’avrei lasciato lì, che mi sarei battuto per lui. Sono qui per lui e per gli altri ostaggi”.

Avinatan Or, 32

Or aveva 30 anni quando fu rapito dal festival musicale Nova insieme alla sua ragazza, Noa Argamani. Un video girato durante il rapimento mostrava Argamani urlare mentre veniva portata via in moto, mentre Or veniva spinto da diversi giovani a piedi. Argamani era uno dei quattro ostaggi liberati durante un'operazione di salvataggio israeliana lo scorso anno, in cui furono uccisi decine di palestinesi. In un discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a febbraio, Argamani ha invitato i negoziatori a completare l'accordo di cessate il fuoco "in tutte le sue fasi", affermando: "Finché Avinatan non tornerà, il mio cuore sarà prigioniero".

Matan Zangauker, 25 anni

L'ultima volta che Zangauker parlò con sua madre, era sulla porta della camera da letto che condivideva con la sua ragazza nel kibbutz Nir Oz. Si udirono rumori di spari, motociclette e grida in arabo. Zangauker le disse: "Ti amo, per favore non piangere", prima che la coppia saltasse dalla finestra, ha raccontato Einav Zangauker al Washington Post l'anno scorso. Prima che Zangauker venisse rapito, aveva aiutato sua madre a mandare avanti la casa e a prendersi cura della sorella minore, affetta da una debilitante malattia neurologica. Einav Zangueker con i suoi capelli neri e lunghi, il volto consumato, gli occhi cerchiati e la bocca sempre costretta in un’espressione di disperazione, è diventata fra gli esponenti più in vista della famiglia allargata dei parenti degli ostaggi. La sua fidanzata, Ilana Gritzewsky, rilasciata a fine novembre, si è unita alla madre di Zangauker nella protesta per il rilascio degli ostaggi. All'inizio di quest'anno è apparso in un video girato durante la sua prigionia.