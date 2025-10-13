L'occidente ha tradito Israele

Mathias Döpfner spiega che quando contava davvero abbiamo vacillato

"Qualche settimana fa ho incontrato Ofir Amir a Berlino” scrive Mathias Döpfner su Politico. “E’ il fondatore e produttore del Nova Music Festival in Israele. Come me, Ofir è originario di Offenbach am Main prima di emigrare in Israele. Ora sta organizzando una mostra che sarà allestita in diverse località del mondo, tra cui Berlino, per commemorare gli eventi e, soprattutto, le vittime del 7 ottobre. Abbiamo parlato di quel giorno, del massacro, che Ferdinand von Schirach ha descritto con parole precise e insopportabili sulla Welt: ‘I video mostrano due soldatesse israeliane morte, apparentemente colpite direttamente alla vagina. Una foto mostra il corpo di una donna con dei chiodi piantati nelle cosce e nell’inguine. Una visitatrice del festival ha testimoniato di essersi nascosta sotto un albero durante il massacro e di essersi coperta d’erba perché era stata colpita alla schiena. Ha detto di aver visto i pantaloni di una donna abbassarsi fino alle ginocchia. Un uomo le stava alle spalle e la violentava. Ogni volta che cercava di divincolarsi, lui la pugnalava alla schiena con un coltello. Secondo la testimone, un’altra donna è stata violentata da un terrorista mentre un altro uomo le tagliava i seni con un taglierino. A Be’eri e Kfar Aza, i corpi di donne e ragazze sono stati trovati in sei case. Erano nude, mutilate e legate. Quel giorno, 1.139 persone furono uccise. Tra loro c’erano 695 civili, tra cui 36 adolescenti e bambini’. Un soccorritore ha testimoniato davanti alla Knesset di aver visto i crani mozzati di tre bambini. Ofir stesso è stato gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco alle gambe. E’ sopravvissuto solo perché è riuscito a nascondersi e poi è stato semplicemente fortunato. Ora sta cercando di affrontare il trauma organizzando i suoi ricordi. Da quando ho iniziato questa conversazione sugli eventi del 7 ottobre, continuo a chiedermi come Ofir Amir possa sopportare quello che è successo dopo il 7 ottobre. Come possa sopportare che le vittime vengano trasformate in carnefici e i carnefici in vittime. Che sempre più spesso venga nascosto chi ha iniziato questa guerra, cosa sia l’azione e cosa la reazione. Come può sopportare che le critiche giustificate alle decisioni prese dal governo israeliano si mescolino a un odio radicato verso gli ebrei e che, di conseguenza, invece di un’evidente ondata globale di compassione e solidarietà, sia emersa un’ondata globale di freddezza e di un antisemitismo sempre più aggressivo? Come può sopportare ciò che io faccio fatica a sopportare, pur non essendo né una vittima né un parente delle vittime. In particolare: come sopportano Ofir e milioni di ebrei in tutto il mondo il fatto che siano stati distribuiti biscotti e si siano svolti festeggiamenti per le strade di Berlino la sera del 7 ottobre e in seguito? Che la popolazione di Teheran abbia festeggiato l’attacco con fuochi d’artificio pubblici? Che non ci sia stato alcun distanziamento della popolazione civile a Gaza, ma invece applausi e profanazioni di cadaveri ebrei, poi immortalati con orgoglio in foto e video e condivisi sui social media? Come può Ofir sopportare che solo poche settimane dopo il massacro, molto prima che iniziassero le discussioni sull’adeguatezza delle misure di ritorsione israeliane, un sondaggio rappresentativo dell’Università di Harvard abbia rilevato che il 60 per cento degli americani tra i 18 e i 24 anni riteneva che ‘l’uccisione di 1.200 israeliani fosse giustificata dal risentimento percepito dai palestinesi’? O che in una lettera aperta firmata da 144 professori della Columbia University, l’attacco di Hamas fosse descritto come ‘l’esercizio del diritto di resistenza di un popolo occupato contro un’occupazione violenta e illegale’? In un sondaggio dell’Economist, un giovane americano su cinque tra i 18 e i 29 anni riteneva che il genocidio di sei milioni di ebrei fosse un mito. Come reagisce Ofir quando Claudine Gay, presidente dell’Università di Harvard, insieme a due presidenti di altre università, viene interrogata al Congresso degli Stati Uniti sulla questione se ‘l’appello al genocidio contro gli ebrei’ nel campus di Harvard violi le regole di condotta dell’università, e lei fornisce ripetutamente risposte evasive, secondo cui ‘tutto dipende dal contesto’? Cosa pensa Ofir del fatto che il presidente francese Emmanuel Macron non abbia partecipato alla grande manifestazione contro l’antisemitismo a Parigi il 12 novembre 2023? Macron spiegò all’epoca di ‘non aver mai partecipato a una manifestazione’ per distogliere l’attenzione dal fatto che probabilmente temeva le reazioni di molti dei suoi elettori musulmani, sempre più radicali. Cosa pensa Ofir del fatto che il cancelliere tedesco Friedrich Merz abbia dichiarato a margine del vertice del G7 in Canada che gli israeliani stavano facendo ‘il lavoro sporco’ per noi in medio oriente, ma poi, solo poche settimane dopo, l’8 agosto 2025, abbia massicciamente limitato le forniture di armi a Israele? Merz ha così modificato un principio fondamentale della politica statale tedesca che non era mai stato messo in discussione da nessun cancelliere tedesco dai tempi di Konrad Adenauer – tra cui Helmut Schmidt, Gerhard Schröder e Olaf Scholz – nonostante le numerose e giustificate critiche alla politica interna ed estera israeliana. D’ora in poi, il sostegno incondizionato al diritto di Israele all’esistenza è di fatto soggetto a condizioni. Hamas è stato rafforzato. E la sofferenza dei civili… Le tensioni da entrambe le parti saranno prolungate. Come può Ofir sopportare che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen abbia dichiarato, il 10 settembre 2025, che la Commissione Ue avrebbe sospeso i pagamenti di aiuti bilaterali a Israele, e poco dopo abbia anche raccomandato sanzioni ai ministri israeliani, facendo così pendere la bilancia nel gioco del domino degli opportunisti, con una vendetta a favore del lato sbagliato della storia? In futuro, l’Ue sarà quindi meno favorevole a coloro che combattono il terrorismo in Israele e in Europa, e più favorevole a coloro che si schierano con i terroristi. Dal 2021 al 2024, l’Ue è stata il principale donatore di aiuti esteri ai palestinesi, con una ‘assegnazione bilaterale’ di 1,36 miliardi di euro. Questo denaro ha beneficiato non tanto i poveri di Gaza, quanto la costruzione di tunnel e l’armamento dei terroristi. E due anni dopo il più grande pogrom contro gli ebrei dai tempi dell’Olocausto, l’Ue ha fatto un ulteriore passo avanti: il 14 aprile 2025, la Commissione europea ha proposto un ‘programma pluriennale di sostegno globale fino a 1,6 miliardi di euro per la ripresa e la resilienza dei territori palestinesi’. Indirettamente, l’Ue sta quindi sovvenzionando non la democratizzazione di una regione, ma il prolungamento di una guerra. E cosa pensa Ofir della dichiarazione delsSegretario generale delle Nazioni Unite António Guterres del 24 ottobre 2023: ‘E’ importante notare che gli attacchi di Hamas non sono avvenuti nel vuoto’? E nel settembre 2025, Francia, Belgio, Monaco, Lussemburgo, Malta, Andorra, Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo non hanno votato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per il riconoscimento formale di uno stato palestinese? Ciò significa che la Palestina è riconosciuta come stato da 157 dei 193 stati membri delle Nazioni Unite, nonostante gran parte della popolazione palestinese sia governata, o meglio tiranneggiata, dall’organizzazione terroristica Hamas, un potere dittatoriale che sfrutta il proprio popolo, i civili e soprattutto i bambini come scudi umani per le installazioni militari, al fine di produrre immagini per una battaglia propagandistica globale. La lezione per i terroristi e gli autocrati di tutto il mondo è incoraggiante: il riconoscimento di uno stato che è un regime ingiusto non è una ricompensa per l’instaurazione dello stato di diritto, per la pace e per il rilascio degli ostaggi, ma una ricompensa per la barbarie del 7 ottobre. E infine, come possono Ofir e milioni di ebrei sopportare il fatto che, a causa di questa cecità politica da parte dell’Europa e di gran parte del mondo democratico, l’antisemitismo sia di nuovo in ascesa nel cavallo di Troia del movimento woke? Dopo il 7 ottobre, i crimini antisemiti sono aumentati vertiginosamente in tutto il mondo. Solo in Germania, tra il 7 ottobre e il 9 novembre 2023 sono stati registrati quasi mille casi. Il numero di episodi registrati dal Centro di ricerca e informazione sull’antisemitismo (Rias) nel 2023 è stato superiore di quasi l’83 per cento rispetto all’anno precedente. Il governo francese ha segnalato oltre 1.600 episodi antisemiti nel 2023, rispetto ai circa 400 del 2022. Negli Stati Uniti, l’Anti-Defamation League (Adl) ha segnalato un forte aumento degli episodi antisemiti segnalati, superando gli 8.800 nello stesso anno.

Nel 2025, gli ebrei sono uccisi a Washington e Manchester perché sono ebrei. Non è ancora chiaro cosa accadrà a Gaza durante questa storica settimana di ottobre 2025, se Donald Trump riuscirà laddove l’Europa ha fallito nel porre fine alle morti attraverso una politica di solidarietà e forza. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che quando contava davvero, l’Europa e gran parte del mondo libero hanno fallito. Il vecchio veleno della propaganda antisemita è ancora in azione: ancora una volta, gli ebrei sono responsabili di tutto. Anche del loro stesso omicidio. Non so come Ofir affronti questa situazione. So solo quali conclusioni ne abbia tratto.

Dopo una lunga conversazione nel mio ufficio il 17 settembre, camminiamo nel soleggiato tardo pomeriggio berlinese in Lindenstraße verso il Museo ebraico, dove quel giorno si svolge una celebrazione per il 70esimo anniversario del Consiglio centrale degli ebrei in Germania. Poco prima di arrivare al luogo dell’evento, sorvegliato da cecchini e furgoni della polizia, chiedo a Ofir se riesce a immaginare che il Nova Festival si svolga di nuovo in Israele un giorno, nonostante tutto. Dopo un attimo di esitazione, Ofir dice: ‘Sì. Altrimenti, i terroristi avrebbero vinto. Balleremo di nuovo’”. (Traduzione di Giulio Meotti)