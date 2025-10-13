Le famiglie degli ostaggi festeggiano la loro liberazione, dopo due anni nelle mani di Hamas

Gli abbracci, le lacrime, i sorrisi. I venti israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 e ancora in vita sono stati liberati e hanno potuto tornare dai propri cari. Tutti i video e le fotografie

I venti ostaggi vivi che erano ancora nelle mani di Hamas sono stati rilasciati oggi e si sono riuniti con le loro famiglie. Anche tutti i detenuti palestinesi che dovevano essere liberati nell'ambito dell'accordo sono usciti dalle prigioni israeliane, ha dichiarato un portavoce dell'Idf al Times of Israel.

Gli israeliani liberati sono Matan Angrest, Gali Berman e Ziv Berman, Rom Braslavsky, Elkana Buchbot, Nimrod Cohen, Ariel Cuneo, David Cuneo, Eviatar David, Guy Gilboa-Dalal, Maxim Harkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Omri Miran, Eitan Mor, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Avinatan Or, Matan Zangauker. Sul Foglio abbiamo pubblicato i volti e le storie di ognuno di loro.

Nel video qui sopra, che apre l'articolo, Matan Zangauker si riunisce con la madre Einav, nella base dell'Idf di Re'im. "La mia vita, la mia vita", piange Einav Zangauker mentre abbraccia suo figlio. Negli ultimi due anni, la famiglia Zangauker è stata tra i più accaniti sostenitori di un accordo per porre fine alla guerra e liberare i prigionieri.

Al contrario, la famiglia di Eitan Mor, che lavorava come addetto alla sicurezza al festival Supernova quando sono iniziati gli attacchi, si è opposta a molti accordi sugli ostaggi. Oggi Eitan ha potuto riabbracciare i suoi cari (il momento mostrato nel video qui sotto).

Watch the moment Eitan Mor reunites with his parents: pic.twitter.com/mKajWRBumU — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Anche Rom Braslavsky era un addetto alla sicurezza del Supernova. In un filmato diffuso dai terroristi ad agosto scorso, lo si vedeva molto deperito, mentre si contorceva in agonia per la fame e diceva di non riuscire a stare in piedi per le ferite. I suoi carcerieri sembravano gioire della sua angoscia fisica e mentale.

Nello stesso video si vedeva anche Eviatar David, ridotto pelle e ossa, che si scavava la fossa da solo in un tunnel di Gaza. Oggi anche lui è tornato in territorio israeliano.

Avinatan Or si è riunito ai suoi genitori dopo aver trascorso due anni come ostaggio a Gaza. Il trentaduenne era stato rapito dal Nova Festival mentre cercava disperatamente di proteggere la sua ragazza Noa Argamani, portata via dai terroristi su una moto. Noa fu liberata durante un'operazione delle forze dell'Idf nel giugno 2024. Dopo 738 giorni di prigionia, Avinatan è tornato sano e salvo in Israele.

Noa Argamani was rescued months ago.

But her heart was still in captivity.



Today, Avinatan Or, her boyfriend who she was torn away from on October 7, was finally freed.



And now, after everything… they're back together.

Happiness. pic.twitter.com/aXYBkso3E0 — Jews Fight Back (@JewsFightBack) October 13, 2025

Emotional moments: After being kidnapped on October 7, 2023, and surviving more than 2 years in Hamas captivity in Gaza, Avinatan Or is finally reunited with his parents in Israel. pic.twitter.com/65pxuhG1AN — StandWithUs (@StandWithUs) October 13, 2025

Qui sotto la reazione di gioia della famiglia di Matan Angrest quando vede il primo filmato della sua liberazione

La famiglia di Matan Angrest reagisce con gioia sfrenata quando vede il primo filmato della sua uscita dalla prigionia di Hamas:

pic.twitter.com/9KKAKg79IZ — Daniele Angrisani (@putino) October 13, 2025

E quella della famiglia di Alon Ohel

The family of hostage Alon Ohel erupts in joy upon hearing the news that he's now with the IDF, coming home pic.twitter.com/b42ynmoM74 — Nazi Hunters (@HuntersOfNazis) October 13, 2025

You don't need to understand Hebrew to understand the pure joy and elation Alon Ohel's mother is expressing here.pic.twitter.com/QULmZSUDdf — Yoni Leviatan (@songsofyoni) October 13, 2025

Guy Gilboa-Dalal tra le braccia della sua famiglia.

This is the most glorious reunion. Guy Gilboa-Dalal in the loving arms of his beautiful family. His mother was literally heartbroken and had to have major surgery. How wonderful to see her joy. Her heart and all our hearts are healed. pic.twitter.com/7QJgXpswui — Heidi Bachram (@HeidiBachram) October 13, 2025

Bar Kuperstein era riuscito a fuggire dai terroristi al festival, ma poi è tornato indietro per aiutare e soccorrere i feriti. Oggi è a casa.

Bar kupershtein is home



Bar managed to escape the Nova party but went back to save others tend to the wounded when he was captured



His father, also an ambulance volunteer EMT, was hit by a car while tending to wounded in an accident a few months before 7/10. During his son… pic.twitter.com/Qfz2wmsN2S — Ambassador Idit Rosenzweig-Abu (@IditAbu) October 13, 2025

Yosef-Haim Ohana riabbraccia suo padre

Yosef-Haim Ohana reunited with his father pic.twitter.com/kkVWbjCzg6 — Israel in the UK (@IsraelinUK) October 13, 2025

Nei due filmati qui sotto si vedono invece i momenti in cui Segev Kalfon e i fratelli David e Ariel Cunio vengono consegnati alle truppe dell'Idf nella Striscia di Gaza questa mattina.

New footage shows the moment hostages Segev Kalfon, and brothers David and Ariel Cunio were handed over to IDF troops in the Gaza Strip earlier today, after being freed from Hamas captivity after over two years.



Additional pictures show Alon Ohel meeting with his family at the… pic.twitter.com/hiDpOXmNqY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 13, 2025

Il ritorno a casa di Omri Miran

Documentation of Omri Miran's return and his meeting with his wife and father pic.twitter.com/yzl0saUqKm — Juan Carlos (@JuanCarlos23431) October 13, 2025

Yosef-Chaim Ohana riabbraccia il padre dopo due anni di prigionia.

Yosef-Chaim Ohana reunited with his father after two long years. They waited so long for this hug pic.twitter.com/k9x8bZIzQd — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

Gli amici di Nimrod Cohen sentono la sua voce mentre parla al telefono con i genitori

Magnifique photo de l'ex-otage Nimrod Cohen avec sa famille.



Nous sommes tellement heureux pour toi Nimrod !



Bienvenue à la maison ! pic.twitter.com/GxLXeSrEBS — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) October 13, 2025

I fratelli gemelli Gali e Ziv Berman del kibbutz Kfar Aza, rapiti dai loro letti quel sabato mattina di due anni fa, si sono riuniti al valico di frontiera dopo essere stati tenuti separati in prigionia.

Nel filmato qui sotto, la famiglia e gli amici di Ziv e Gali, tra cui l'ex ostaggio Emily Damari, festeggiano poche ore prima del loro rilascio.

The family and friends of hostages Ziv and Gali Berman, including former hostage Emily Damari, celebrate mere hours before their release.



Nothing is more rewarding than seeing them happy again after far, far too long. pic.twitter.com/pXOEfEFkUO — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 12, 2025

Eitan Horn, 39 anni, era in visita al fratello maggiore nel kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre 2023, quando entrambi erano stati rapiti. Ian era stato rilasciato all'inizio di quest'anno. Nelle foto qui sotto lo si vede riabbracciare i suoi fratelli.

Elkana Buchbot, tecnico al Supernova Festival, si è finalmente riunito alla moglie Rivka. La coppia ha un figlio di cinque anni.

Elkana Bohbot arbeitete auf dem Nova-Festival als Techniker und half Feiernden, statt zu fliehen. Nun ist er endlich wieder bei seiner Frau Rivka. Gemeinsam hat das Paar einen fünfjährigen Sohn pic.twitter.com/GkWTDq3gca — Frederik Schindler (@FreSchindler) October 13, 2025

Maxim Herkin riabbraccia i suoi familiari.