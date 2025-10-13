Il discorso di Trump alla Knesset: "L'alba di un nuovo medio oriente"

Donald Trump è alla Knesset, il Parlamento israeliano, per tenere un discorso nel giorno in cui Hamas rilascia gli ostaggi trattenuti per 737 giorni a Gaza. Il presidente americano è arrivato questa mattina in Israele (qui puoi leggere tutto quello che c'è da sapere sulla giornata), accolto in aeroporto dal primo ministro Benjamin Netanyahu.

Trump è stato accolto da un lunghissimo applauso.

Prima di lui ha parlato il primo ministro Benjamin Netanyahu, rivolgendosi a Trump in lingua inglese, senza traduzione dall'ebraico, lo ha ringraziato per il sostegno dato a Israele, "come nessun presidente americano aveva fatto". Netanyahu ha ricordato la scelta di Trump di schierarsi contro "le menzogne delle Nazioni Unite su Israele", la mediazione negli accordi di Abramo, il ritiro dal "disastroso accordo sul nucleare iraniano", e il supporto americano nell'operazione israeliana "Rising Lion" contro l'Iran: "Grazie per aver lanciato l'operazione 'Midnight Hammer', un minuto dopo la mezzanotte li hai martellati", ha detto.

"All'inizio della guerra promisi di riportare a casa tutti gli ostaggi e oggi manteniamo questa promessa", ha detto Netanyahu. "Dal giorno alla notte è cambiato tutto", grazie all'elezione di Trump alla Casa Bianca. "È riuscito in qualcosa di miracoloso, che nessuno credeva possibile", ha ribadito il premier israeliano sottolineando il ruolo di Trump nel negoziato, e ha ringraziato Jared Kushner, l'inviato per il medio oriente Steve Witkoff e il segretario di stato Marco Rubio.

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha preso la parola dopo il premier. Ha rinnovato i suoi ringraziamenti al presidente americano e ha citato con rammarico il mancato riconoscimento del premio Nobel per la pace: "L'anno prossimo non avranno scelta, dovranno darglielo". "Non andiamo da nessuna parte, il medio oriente è la nostra patria e noi restiamo qui", ha detto Lapid, e rivolgendosi a Trump ha annunciato che "oggi, in Egitto, può forgiare un'alleanza regionale che cambierà non solo il medio oriente, ma tutto il mondo". La guerra è finita, e anche se Israele "avrà sempre bisogno di restare vigile" ora deve "reinventarsi e prendere una strada nuova".