Chi sono gli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza

Dall’attacco del 7 ottobre 2023, restano nelle mani di Hamas a Gaza ancora 22 persone: 146 sono state liberate o salvate, 83 confermate uccise. Tra tregue fallite, scambi di prigionieri e pressioni internazionali, il destino degli ultimi ostaggi rimane incerto

Hamas nell'attacco a Israele del 7 ottobre 2023 ha rapito 251 ostaggi e li ha portati nella Striscia Gaza. A oggi, sono ancora ventidue le persone rimaste in ostaggio a Gaza: Bipin Joshi, Alon Ohel, Avinatan Or, Matan Angrest, Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Evyatar David, Eitan Horn, Nimrod Cohen, Eitan Abraham Mor, Omri Miran, David Cunio, Bar Kupershtein, Maxim Herkin, Matan Zangauker, Tamir Nimrodi, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Ariel Cunio, Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman.

146 ostaggi sono stati liberati o salvati

Il 12 maggio scorso, Hamas ha rilasciato Edan Alexander, un israeliano americano che prestava servizio nelle Forze di difesa israeliane (Idf), in seguito ad alcuni colloqui con l'Amministrazione Trump. In base a un accordo di cessate il fuoco stipulato all'inizio di quest'anno, sono stati rilasciati anche altri 23 israeliani presi in ostaggio il 7 ottobre 2023, tra cui due cittadini americani con doppia cittadinanza. Anche due israeliani catturati anni prima sono stati liberati nell'ambito dell'accordo, mentre cinque cittadini thailandesi catturati durante l'attacco guidato da Hamas sono stati rilasciati separatamente. Più di 100 ostaggi sono stati rilasciati alla fine del 2023: 78 israeliani in un accordo di scambio e 27 stranieri e con doppia cittadinanza liberati al di fuori dell'accordo. Israele ha liberato otto ostaggi durante operazioni militari, mentre i militanti di Hamas hanno rilasciato quattro donne per "ragioni umanitarie".

83 sono stati confermati uccisi

L'attacco lanciato dai militanti di Hamas il 7 ottobre 2023 è considerato l' attacco più mortale e brutale nella storia di Israele. I militanti palestinesi hanno sparato, bombardato e incendiato città israeliane, postazioni militari e un festival musicale, uccidendo e talvolta torturando 1.200 persone, tra cui oltre 300 soldati, e prendendone in ostaggio altre 251, secondo il governo israeliano. In risposta, Israele ha lanciato una campagna militare contro Hamas a Gaza, in quello che l'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani ha poi descritto come un "livello senza precedenti di uccisioni e feriti tra i civili". Secondo il ministero della Salute di Gaza, che non fa distinzione tra civili e combattenti, più di 63.000 persone sono state uccise a Gaza durante la guerra.

Ci sono stati brevi progressi nella liberazione degli ostaggi alla fine del 2023, nonostante le crescenti pressioni delle loro famiglie e degli alleati internazionali, in particolare degli Stati Uniti. In base a un accordo di scambio entrato in vigore il 24 novembre 2023, Hamas ha rilasciato 78 ostaggi in cambio di 240 prigionieri palestinesi detenuti da Israele, tutti donne o adolescenti; 24 cittadini stranieri e tre cittadini israeliani con doppia cittadinanza russa sono stati rilasciati al di fuori di tale accordo nello stesso periodo.

Gli Stati Uniti hanno spinto per un accordo più ampio che avrebbe compreso il rilascio di uomini e personale militare, ma i negoziati si sono interrotti e le ostilità sono riprese il 1° dicembre 2023. Nella fase iniziale di un accordo di cessate il fuoco, entrato in vigore a gennaio, Israele ha liberato quasi 2.000 prigionieri e detenuti palestinesi in cambio del rilascio di 25 ostaggi israeliani (di cui due detenuti a Gaza da circa un decennio) e dei corpi di altri otto. Cinque ostaggi thailandesi sono stati rilasciati al di fuori dell'accordo.

Gli ultimi ostaggi ancora in vita avrebbero dovuto essere rilasciati durante una seconda fase pianificata dell'accordo, ma il cessate il fuoco è crollato a marzo, quando Israele ha ripreso gli attacchi su Gaza. Il rilascio di Alexander, l'ultimo ostaggio americano ancora in vita, è stato visto come un gesto di buona volontà nei confronti dell'Amministrazione Trump, ma il futuro degli altri ostaggi che si ritiene siano ancora vivi – tutti uomini – è incerto. Tutti gli ostaggi rimasti, tranne uno, sono israeliani, tra cui diversi soldati, mentre l'altro è un cittadino nepalese.

Durante la guerra, Israele ha continuato ad annunciare la morte di ostaggi: alcuni sono stati confermati durante le indagini forensi e di altro tipo, durante l'attacco del 7 ottobre, e i loro corpi sono stati portati a Gaza, mentre altri sono stati uccisi dai militanti durante la prigionia. Israele ha affermato che almeno tre ostaggi sono stati uccisi nelle sue operazioni e ha affermato che era "altamente probabile" che almeno altri tre fossero stati uccisi "a seguito di un attacco aereo delle Idf" alla fine del 2023. Hamas ha affermato che gli attacchi israeliani hanno ucciso anche altri ostaggi. Si ritiene che la maggior parte degli ostaggi sia detenuta da Hamas, ma si ritiene che alcuni siano detenuti da altri gruppi militanti, tra cui la Jihad islamica, i cui combattenti hanno preso parte anche all'attacco del 7 ottobre. I corpi di due israeliani americani uccisi durante l'attacco di Hamas contro Israele rimangono a Gaza.

