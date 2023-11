Cosa prevede l'accordo tra Israele e Hamas sugli ostaggi

I terroristi libereranno cinquanta civili in cambio di una pausa umanitaria e del rilascio di alcuni palestinesi nelle carceri israeliane. E' stato un negoziato che non ha precedenti nella storia dello stato ebraico e che ha accentuato la frattura tra chi in Israele si assume le responsabilità della guerra e gli incendiari

Tutti i “no” di Israele nelle ultime settimane riguardo a ogni compromesso per il rilascio degli ostaggi sono serviti a ottenere un accordo che, salvo sorprese, prevede la liberazione di cinquanta cittadini durante quattro giorni di pausa dei combattimenti e il rilascio di alcuni palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Non c’erano sorrisi tra i funzionari israeliani, le anime contrastanti del governo non hanno trovato pace e i partiti di estrema destra guidati da Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich hanno votato contro l’accordo mediato dal Qatar. Il compromesso per il rilascio ha avuto l’approvazione dell’Idf, del Mossad e dello Shin Bet, ed è stato chiuso nella consapevolezza che, sicuramente, non era la prima volta che Israele si trovava a negoziare la liberazione di suoi cittadini, ma queste trattative sono diverse dalle altre. Anche Hamas potrà rivendicare una vittoria, esibirà i palestinesi rilasciati, racconterà di aver vinto una battaglia, che finora però ha portato soltanto alla distruzione di gran parte della sua rete nel nord della Striscia.