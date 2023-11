I 47 minuti di odio scientifico di Hamas

Il 6 ottobre non tornerà più. I 47 minuti cuciti insieme dall’esercito israeliano mostrano le scene di una caccia: i terroristi di Hamas entrano nello stato ebraico mentre i suoi cittadini sono ancora in dormiveglia. Si aggirano per i kibbutz che si trovano vicini alla Striscia di Gaza e corrono tra una casa e l’altra, vanno a caccia di civili, di persone disarmate, di famiglie al risveglio, inermi e fragili. Lo siamo tutti nelle prime ore del giorno, quando ancora non abbiamo cancellato il sonno dagli occhi, lo siamo ancora di più di fronte a gruppi di uomini armati che desiderano cagionare il dolore più profondo possibile. Non sono stati gli israeliani di Be’eri o di Kfar Aza ad andare incontro ai terroristi, sono stati i terroristi ad andarli a cercare, a cacciarli, mentre erano nelle loro case, sui divani, a caricare la lavatrice, con l’intenzione di sovvertire e cancellare la loro quotidianità. Tutte le immagini che ha raccolto l’esercito vengono dai cellulari dei miliziani di Hamas. Dalle telecamere che i miliziani avevano attaccate all’uniforme, oppure dalle telecamere a circuito chiuso nelle case degli israeliani o dai telefoni dei primi soccorritori. I video e le foto mostrano lo strazio delle vittime e la goduria dei carnefici. In 47 minuti la violenza si ripete, è ossessiva, è continua, non si ferma mai, sembra durare in eterno. Soprattutto è metodica, i terroristi sono entrati in Israele per fare esattamente quello che hanno fatto: uccidere, violentare, rapire, umiliare. Si beano di ogni gesto, entrano silenziosi nei kibbutz assonnati e rovinano tutto quello che incontrano, lo fanno in modo scientifico, seguendo le indicazioni precise dei loro comandanti. Uno degli ordini è: fate video e foto – si sente dire in una telefonata tra un capo di Hamas rimasto nella Striscia e uno dei miliziani presenti all’attacco – riprendete tutto mentre “giocate”. Sorridono come se quello che da Gaza hanno chiamato gioco sia qualcosa che li sta divertendo in modo atroce, obbligano le vittime a posare per delle foto, si accaniscono sui cadaveri, sulle vite martoriate e ormai finite in un giorno che Israele non dimenticherà mai. Giocano mentre con una vanga cercano di staccare la testa a un civile steso a terra; giocano mentre lanciano le granate in un rifugio in cui si sono rintanati un padre con due figli; giocano mentre entrano in una casa con due bambini spaventati che hanno appena perso un genitore e chiedono dell’acqua. In alcune immagini si sente un telefono che continua suonare, sono suonerie imperterrite e laceranti: dall’altro capo del telefono c’è chi ha saputo e cerca un segnale di vita che non arriva, aspetta di sentire una voce che non si sente, non sa cosa stia accadendo, sa soltanto che in Israele è accaduto qualcosa senza precedenti, che dei terroristi alle sei e trenta del mattino hanno varcato il confine per uccidere più ebrei possibile. Nei filmati i miliziani corrono per i kibbutz e si incitano l’un l’altro: ammazza, ammazza, ammazza. Chiamano nella Striscia e si sentono dire: uccidi, uccidi, uccidi. Appiccano il fuoco a case e macchine ed esultano: brucia, brucia, brucia. Corrono, sparano, picchiano e stuprano, non concedono tregue a nessuno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE