Ritorno al kibbutz. Un segnale di vita nei luoghi devastati, mentre Hamas ricompare a Gaza City, a due passi

“Nessuno di noi può iniziare alcun tipo di processo di guarigione finché non saranno tornati tutti a casa", dice Amit Soussana, l'avvocata israeliana rimasta per 55 giorni ostaggio dei terroristi dopo l'assalto del 7 ottobre

Kfar Aza. Il profondo turbamento emerge nello sguardo, negli abbracci, nelle lacrime trattenute a stento, nelle sigarette accese a ripetizione davanti a quello che resta di casa sua e del suo quartiere a Kfar Aza. “Ci hanno messo più di un’ora per portarmi al confine”, ricorda Amit Soussana, riemersa il 30 novembre dall’incubo della prigionia, dopo 55 giorni di cattività a Gaza. Distante appena un chilometro e mezzo dalla Striscia, Kfar Aza è stato il kibbutz più massacrato nell’assalto di Hamas del 7 ottobre del 2023. Quel sabato mattina, l’avvocata israeliana di 40 anni ha lottato con ogni fibra per resistere ai sette terroristi, “uomini pesantemente armati ma in abiti civili”, che l’hanno presa e trascinata di peso attraverso i campi.