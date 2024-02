I 1.894 sopravvissuti alla Shoah cacciati da Hamas e il libro di Nathania Zevi

La giornalista del Tg1 parla del 7 ottobre come del crollo emotivo profondo della sicurezza d’Israele. E racconta delle nuove paure per gli ebrei in Europa

In Israele vivono 137 mila sopravvissuti all’Olocausto, 13 mila in meno rispetto allo scorso anno e ogni anno di meno. Ma ancora abbastanza perché il 7 ottobre 1.894 di loro venissero evacuati dalle loro case, compresi 554 sopravvissuti nei kibbutz vicino al confine di Gaza. Questo emerge da una audizione alla Knesset a Gerusalemme. Anche loro “nemici ideali”, per riprendere il titolo del libro-confessione di Nathania Zevi (Rai libri). “Lo scorso 27 gennaio sono successe cose che mi hanno lasciato sgomenta”, ha detto Liliana Segre durante il discorso al Memoriale della Shoah di Milano. “Non devo rispondere, dovermi discolpare, in quanto ebrea di quello che fa lo stato di Israele. Evidentemente hanno un bisogno spasmodico di fare pari e patta con la Shoah, di togliere agli ebrei il ruolo di vittime per antonomasia, di liberarsi da un inconscio complesso di colpa. Siamo davanti a una catastrofe culturale”. Pari e patta, Hamas e i loro amici antisemiti in occidente vorrebbero farla, con la memoria viva d’Israele (quei 1.894) e con la sua storia. E sembra di rileggere Rosellina Balbi, che denunciò con forza lo stesso clima negli anni Ottanta in un memorabile articolo su Repubblica: “Davide discolpati”.