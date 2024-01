È troppo tardi per rifare l'Unrwa

Era da un mese che le sirene non suonavano a Tel Aviv, e probabilmente nelle stesse ore i mediatori cercavano di raggiungere i leader di Hamas per riferire i contorni dell’accordo per il rilascio degli ostaggi a cui Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar hanno detto di sì. I mediatori si sono incontrati a Parigi per delineare il più ambizioso dei piani fatti finora, quello che dovrebbe prevedere la liberazione degli ostaggi in cambio Israele di una tregua lunga un mese, da estendere a “pause graduali”, del rilascio di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane e dell’ingresso nella Striscia di nuovi aiuti umanitari. Per organizzare l’ingresso di questi aiuti, proprio come accade adesso con consegne a singhiozzo, Israele deve avere contatti con l’Unrwa.

