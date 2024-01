“L'Onu è complice del pogrom”, dice Yossi Klein Halevi

"Non puoi lavorare in modo indipendente a Gaza. Li avevamo avvertiti". L'intellettuale israelo-americano di Gerusalemme commenta lo scandalo dell’Unrwa

Secondo i rapporti di intelligence esaminati dal Wall Street Journal, non solo dodici dipendenti dell’Onu avrebbero preso parte all’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, ma il dieci per cento di tutto il personale Onu di Gaza avrebbe legami con gruppi terroristici. Dei dodici dipendenti dell’Unrwa collegati agli attacchi, sette sono insegnanti. 1.200 dei 12 mila dipendenti dell’Unrwa a Gaza hanno legami con Hamas o con il Jihad islamico palestinese. Il 23 per cento dei dipendenti maschi dell’Unrwa ha legami con Hamas, una percentuale superiore alla media del 15 per cento per i maschi adulti a Gaza, indicando una maggiore politicizzazione dell’agenzia rispetto alla popolazione totale. La metà di tutti i dipendenti dell’Unrwa avrebbe parenti stretti che hanno legami con i gruppi terroristici. I rapporti di intelligence del 7 ottobre visionati dal Journal identificano un insegnante dell’Unrwa che è anche un comandante di Hamas e ha preso parte all’assalto del kibbutz Be’eri, dove 97 persone sono state uccise e 26 sono state prese in ostaggio. “Non mi ha sorpreso, tutti qui sapevano che Hamas e Unrwa sono la stessa cosa”, dice al Foglio Yossi Klein Halevi, intellettuale israelo-americano di Gerusalemme.