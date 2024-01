Nel gruppo telegram dell'Unrwa gli insegnanti celebrano Hamas e il 7 ottobre

"Quanto odio gli ebrei", "Il tempo di Israele è finito": ecco cosa scrivevano i membri dell'agenzia delle Nazioni Unite nei minuti successivi all'attacco terroristico nei kibbutz. I contratti come maestri nella Striscia di Gaza e gli screenshot delle chat in un report di UN Watch

"Il tempo di Israele è finito", "i nostri martiri sono in paradiso e i loro morti sono all'inferno", "non muovetevi dalle vostre case quando ricevete messaggi che vi chiedono di muovervi dal nord di Gaza al sud", quello che è riuscito a fare Hamas "è stato meglio di ogni aspettativa", "Quanto odio gli ebrei", sono solo alcuni dei messaggi condivisi all'indomani dell'attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre da insegnanti dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi, in un gruppo telegram non ufficiale composto da oltre 3 mila utenti: “UNRWA-Gaza Daily Vacancies”.