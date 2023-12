Il prezzo della liberazione dei cittadini thai in Israele e il populismo islamista nel sud-est asiatico

"Hamas? Quello che fai ti ritorna. È il Karma!", dice Wanchai Monsena, 44 anni, uno dei trentamila lavoratori thai in Israele. Il 7 ottobre è stato intrappolato in un edificio al quale i terroristi di Hamas hanno dato fuoco. L’ermeneutica buddista di Wanchai, nella sua semplicità, è molto più vera di tante interpretazioni occidentali che mettono assieme buddismo e pacifismo, in un epocale equivoco culturale di chi, come scrisse Carl Gustav Jung, cerca di “costruire ponti falsi e illusori sopra abissi vaneggianti”.

