L'elezione di Srettha Thavisin in Thailandia, tra autocrazia e populismo

Stamattina, nel carcere di detenzione cautelare di Bangkok, le visite familiari sono state sospese. In quelle ore, infatti, vi ha fatto un ingresso quasi trionfale Thaksin Shinawatra, 74 anni, l’ex premier deposto da un colpo di stato nel 2006, accusato di una lunga serie di reati, tra abusi di potere, conflitti d’interesse, frodi fiscali. Thaksin, latitante dal 2008, era arrivato poco prima con un jet privato. Accolto da figli e nipoti, apparentemente in perfetta forma, in completo blu e cravatta rossa, si è prosternato di fronte al grande ritratto del re e della regina. Lungo la strada verso la città è stato salutato da un cordone di camicie rosse, i suoi seguaci, quelli che erano considerati i nemici della monarchia thailandese. Subito dopo l’entrata in carcere, dove dovrebbe trascorrere i prossimi anni, è stato trasferito nell’ala attrezzata dove potrà ricevere “cure appropriate” e dove gli saranno garantite condizioni di vita adatte al suo status, compreso lo spazio sufficiente ad accogliere numerosi visitatori. Probabilmente Thaksin ha già richiesto la grazia reale e potrebbe essere liberato a breve. “Si è chiuso un capitolo cruciale della politica thailandese” si è affrettato a dichiarare Thitinan Pongsudhirak, politologo di riferimento per gli osservatori internazionali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE