La partita pericolosa che si gioca in Thailandia tra élite, monarchia e generali golpisti

Ieri il secondo figlio del re di Thailandia, Maha Vajiralongkorn, è tornato in patria dopo 27 anni di lontananza. Forse il suo ritorno non ha nulla a che vedere con la situazione politica. Ma per quell’aura di mistero che circonda Bangkok, tra sparizioni, ritorni, apparizioni, sospetti, bugie e profezie, ne è quasi una metafora. Il 3 agosto, ventiquattr’ore prima che il parlamento thailandese si riunisse per quella che doveva essere la votazione definitiva del nuovo primo ministro, la votazione è stata ancora rinviata, sembra al 16 agosto. La Corte costituzionale dovrà prima decidere se Pita Limjaroenrat, leader del Move Forward, il partito progressista che ha vinto le elezioni del 14 maggio, possa essere candidato. Il 19 luglio scorso era stato sospeso dalla carica di parlamentare per presunte irregolarità nella campagna elettorale.

