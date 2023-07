La Corte thai sospende il progressista Pita. La democrazia negata

Mentre il Parlamento era riunito per votare la nomina del primo ministro la Corte costituzionale ha ordinato la sua sospensione dalla carica di parlamentare e decretato che non potrà essere candidato alla carica di premier

Il mito di Sisifo è stato preso a metafora di ciò che accade in Thailandia: il continuo rincorrere la democrazia che, ogni volta che sta per essere raggiunta, svanisce per riapparire più lontano, ai limiti dell’immaginazione.