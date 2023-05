Il rischio della “sindrome birmana” della Thailandia post-voto

Bangkok. “Cosa succede con le elezioni thai? Il risultato serve alla rivoluzione o alla giunta?”. Questo messaggio di una partigiana birmana arriva nella notte del 14 maggio. In Thailandia le urne sono chiuse da cinque ore e si delinea la vittoria dell’opposizione contro il governo, avatar della giunta che prese il potere nel 2014. “Il risultato serve alla rivoluzione. Sempre che in Thailandia non si diffonda la ‘Sindrome birmana’”. Questa la risposta al messaggio. Il risultato vede l’affermazione di due partiti, il progressista Move Forward, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi (151), e il populista Pheu Thai, che lo segue con una minima differenza (141). Una strana coppia coalizzata contro i due generali golpisti, Prayuth Chan-ocha, autore del golpe e attuale primo ministro, e Prawit Wongsuwon, ex ministro della Difesa, a capo di due partiti che rappresentano un antagonismo tutto personale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE