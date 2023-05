La Thailandia al voto con l'ombra dell'ennesimo colpo di stato

A fine aprile, in un centro culturale di Bangkok che sembra la scenografia di un’opera di Strehler in salsa orientale, si discuteva di letteratura. Kong Rithdee, sceneggiatore e traduttore, spiegava come non si possa tradurre un modo di pensare. Veeraporn Nitiprapha, sessantenne scrittrice dall’aspetto di folletto divenuta un idolo della Generazione Z per le sue campagne contro il principio gerarchico, sosteneva che bisognava cercare di cambiarlo. Entrambi, sottintendevano un giudizio sulle prossime elezioni del 14 maggio. Potrebbero essere il modo per rovesciare completamente un modo di pensare. Ma al tempo stesso è difficile valutarle secondo i codici della politologia occidentale. "A Bangkok bisogna leggere i sottintesi", ha detto Veera. "Da un punto di vista medico, i dottori raccomandano l’uso dei sex toys anziché rivolgersi ai servizi di professioniste o tradire il partner", ha dichiarato Ratchada Thanadirek, esponente del partito democratico, il più antico partito thailandese. E così si rappresenta in modo plastico e pittoresco la campagna elettorale. La legalizzazione dei sex toys è l’ultima “disperata mossa” della formazione conservatrice, un tempo rappresentanza dell’élite culturale, per riguadagnare qualche volto.

