In Thailandia la normalità è impossibile

Ieri il Parlamento thailandese si è riunito per nominare il primo ministro ma non è stata ottenuta la maggioranza. La seconda votazione, probabilmente ancora infruttuosa, è prevista per il 19 luglio. In Thailandia i tempi della politica sono monsonici. Si protraggono a lungo ma sono prevedibili. “Se la Thailandia fosse una democrazia normale Pita sarebbe già in carica”, scrive il Nikkei Asia: Pita Limjaroenrat, 42 anni, è il leader di Move Forward, il partito progressista che ha ottenuto una clamorosa vittoria con 14 milioni di voti, il 62 percento dell’elettorato, alle elezioni dello scorso 14 maggio. A Bangkok la normalità sembra quindi negata come l’esito del voto ed è più vaga del sayasat, il sovrannaturale. E’ evocata dalla generazione tradita di giovani contestatori, ed è opposta al sistema della repressione incarnato dai “dinosauri”, i militari, gli ultraconservatori, i rappresentanti dell’ammart, l’aristocrazia.

