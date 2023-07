In Thailandia il leader progressista Pita non raggiunge la maggioranza. La normalità impossibile

Il 14 maggio, data delle elezioni thailandesi, nel Regno era una domenica d’estate. La stagione delle piogge è iniziata il 5 giugno. Il 13 luglio il Parlamento si è riunito per nominare il primo ministro ma non è stata ottenuta la maggioranza. La seconda votazione, probabilmente ancora infruttuosa, è prevista per il 19 luglio. In Thailandia i tempi della politica sono monsonici. Si protraggono a lungo ma sono prevedibili. “Se la Thailandia fosse una democrazia normale Pita sarebbe già in carica”, scrivono Francesca Regalado e Dominic Faulder sul Nikkei Asia riferendosi a Pita Limjaroenrat, 42 anni, leader di Move Forward, il partito progressista che ha ottenuto una clamorosa vittoria con 14 milioni di voti, il 62 percento dell’elettorato. “Alla Thailandia dev’essere concessa la possibilità di formare un governo che risponda al volere degli elettori e riporti la normalità nella politica” ha twittato Pita.

