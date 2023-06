“La battaglia contro la giunta è dura, ma il popolo è con noi”. L'appello del governo del Myanmar in esilio

Roma. “Sono trascorsi ventotto mesi da quando il mio paese è ricaduto per l’ennesima volta in un incubo fatto di conflitti, violenza e morte. Il colpo di stato perpetrato dalla giunta militare sta distruggendo il mio paese, causando infinite sofferenze al popolo birmano: oggi le persone in Myanmar piangono gli amici e i famigliari uccisi dall’esercito e soffrono perché il breve periodo di speranza, quello che aveva visto il trionfo di Daw Aung San Suu Kyi e della Lega nazionale per la democrazia, è terminato prima ancora di iniziare”, scrive in una lettera al Foglio il viceministro per la Cooperazione internazionale del governo di unità nazionale del Myanmar (Nug) David Gum Awng, arrivato lunedì a Roma e ricevuto al ministero degli Affari esteri dall’ex ambasciatrice italiana in Myanmar, Alessandra Schiavo. In questi ventotto mesi trascorsi sin dal colpo di stato, la giunta militare ha perso il controllo di gran parte del paese e di numerosi soldati sul campo, superando le perdite del People’s defence force (Pdf) – il braccio armato del Nug – e delle milizie etniche, sempre più unite contro il nemico comune, i militari del Tatmadaw. Negli ultimi cinque giorni sono stati uccisi almeno 39 soldati della giunta, mentre il Pdf e un’organizzazione etnica hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi del regime in tutto il paese.

