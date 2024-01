La Schindler's List del 7 ottobre

Michael Kuperstein aveva tre mesi quando sua madre, con lui al collo, prese un treno diretto verso neppure lei sapeva dove. I nazisti erano arrivati a Chisinau. Non fu lungo il viaggio in treno, i soldati tedeschi e romeni lo colpirono, ci furono morti, feriti, il carrozzone era bloccato sui binari e Michael e sua madre si ritrovarono a errare per la Moldavia, nel mezzo della foresta. Quando sua madre intravedeva una casa, correva a bussare, non aveva latte e non aveva cibo, ma quando chiedeva aiuto, la risposta era sempre la stessa: venivano cacciati, perché ebrei. Arrivarono in Ucraina, a Cernivci, e alla madre, con Michael sempre al collo, dissero che rimanere lì non era sicuro, tutti gli ebrei della zona venivano uccisi. Allora lei continuò a camminare per il territorio ucraino così vasto, nessuno ha memoria di quanto durò quella camminata senza fiato, ma arrivò fino in Russia, a Stalingrado. Riuscirono a sopravvivere, vissero negli scantinati. Qualcuno, nella città privata di tutto e che a breve divenne la più dannata della Russia, era disposto ad aiutarli. Quando la madre era disperata usciva in strada a chiedere del cibo, ma in quella che oggi si chiama Volgograd arrivavano soltanto le bombe naziste. Un giorno i soldati russi li misero su un treno e li mandarono in Uzbekistan. Fu a Tashkent che dopo tre anni suo padre li raggiunse: era stato catturato dai nazisti poco dopo la nascita di Michael, era sopravvissuto ai lager, la vita, seppur ammaccata, poteva ricominciare. Ma a Tashkent passò da una persecuzione all’altra, i sovietici lo mandarono in Siberia: rimaneva sempre ebreo. Michael oggi ha ottantadue anni, vive in Israele, ricorda sua madre come un’eroina e dice che la sua famiglia è costellata di eroi, perché anche suo nipote Bar lo è, sono passati decenni dall’Olocausto, ma il ragazzo è intrappolato a Gaza, è stato catturato il 7 ottobre e l’ultima immagine che Michael ha visto di lui è in uno dei video che Hamas ha diffuso per vantarsi della sua efficienza nell’uccidere ebrei. Nel video Bar è a terra, con le braccia legate dietro la schiena: poteva essere lì come a Chisinau ottant’anni fa. A un uomo che ha vissuto nella foresta, negli scantinati, vivo grazie alla fame di resistenza di sua madre, che non era disposta a morire soltanto perché ebrea, quell’immagine ricorda le persecuzioni subite, l’assenza di suo padre, passato dai lager ai gulag. Bar lavorava come paramedico al Nova festival, quando Hamas iniziò a sparare rimase lì ad aiutare i compagni feriti, un suo amico sopravvissuto ha raccontato che anche lui avrebbe avuto l’occasione di scappare, ma è rimasto e i terroristi lo hanno portato via sulle loro jeep. Michael aspetta, lui e tutta la sua famiglia hanno delle magliette con la faccia di Bar, non sanno nulla, ogni mattina la lista delle domande ricomincia da capo, l’incredulità si rinnova: come è stato possibile? Dallo scantinato di Stalingrado, dalla foresta in Moldavia, dal treno per Tashkent, Michael non è uscito mai del tutto, ha continuato a rimanerci dentro, come tanti sopravvissuti, che non hanno smesso di domandarsi: perché proprio io? Alcuni, come Michael, oggi hanno qualcuno intrappolato nella Striscia che vive il vuoto e la domanda è al contrario: perché proprio loro?

