C'è un piano ambizioso della Cia per liberare gli ostaggi

Burns arriva in Europa per parlare con i capi dell'intellingence di Israele, Egitto e Qatar. Secondo i funzionari americani si discute l'accordo più ambizioso e importante. In Israele, si cerca di mettere ordine alla confusione politica per autare la diplomazia

E’ il momento di ricomporsi, di recuperare l’unità, di stringere i denti e di andare avanti. La politica israeliana è litigiosa per costituzione, ma dopo la tempesta di minacce di rotture i leader del paese hanno deciso di dare un senso alla confusione. Benny Gantz, Gadi Eisenkot, Gideon Sa’ar, nessuno di loro ha un buon rapporto con Benjamin Netanyahu, ma dopo i giorni delle liti è arrivato il momento di mettere ordine. Sa’ar, che ha fatto parte del Likud e ha sfidato Benjamin Netanyahu per diventarne leader, ha detto che andare al voto sarebbe un errore. Gantz ha fatto un nuovo e urgente richiamo all’unità, senza specificare se nei confronti del premier o all’interno della società, dove le proteste si sommano, si estendono, si accavallano tra chi chiede un accordo akhshav (adesso) per salvare gli ostaggi e chi ripete imperterrito lehakhkria (vincere). Prima tutti sapevano cosa volesse dire “vittoria”, adesso il termine si colora di vari sinonimi e per alcuni inizia ad avere un significato vuoto. Anche l’esercito sta provando, ancora una volta, a riavvicinarsi alla politica e il capo di stato maggiore Herzi Halevi ha congelato la formazione di una squadra creata per investigare sulle falle del 7 ottobre. Aveva annunciato la sua intenzione durante un incontro con il governo, il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir gli si era scagliato contro e si era preso dell’imbecille da parte di Benny Gantz, che aveva provato a spiegargli che la squadra non sarebbe andata a caccia di prove di colpevolezza, ma avrebbe avuto il compito di rintracciare le lacune che avevano portato al 7 ottobre permettendo ai terroristi di attaccare i kibbutz, uccidere, sequestrare senza essere fermati in tempo. Mettere fine alla confusione interna è importante anche dal punto di vista dei negoziati. Gli Stati Uniti sono convinti di avere in questo momento delle opportunità importanti e, secondo Axios, il segretario generale della Cia, William Burns, nei prossimi giorni verrà in Europa per incontrare i capi delle intelligence di Israele, Egitto e Qatar. Burns era stato fondamentale nel delineare il primo e unico grande accordo di fine novembre che aveva permesso la liberazione di oltre cento ostaggi e anche le speranze per questo suo viaggio sono alte: i funzionari americani coinvolti parlano di un accordo ambizioso. Ci sono più di centotrenta israeliani che rimangono nella Striscia nelle mani dei terroristi, le proteste delle famiglie sono grandi, dolorose, scrivono la storia di un paese che nella parola “vittoria” inizia a vedere un prezzo troppo alto da pagare.