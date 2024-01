“Hamas non finirà". Parla Barnea, il più famoso giornalista israeliano

La settimana scorsa Nahum Barnea sul principale giornale israeliano Yediot Aharonot ha spiegato che l’accordo fra Israele e Hamas che i negoziatori stanno promuovendo prevede otto punti: “Cessate il fuoco di tre mesi, rilascio graduale di tutti gli ostaggi vivi e morti, rilascio di migliaia di detenuti palestinesi, ritiro israeliano da Gaza, raddoppiare gli aiuti umanitari a Gaza, ritorno degli sfollati nella Striscia nord, un’amministrazione finanziata a livello internazionale per la ricostruzione di Gaza e l’inclusione di Hamas nel futuro governo”. Barnea, decano dei giornalisti israeliani e vincitore del Premio Israele, ha chiesto: “La vita di 136 israeliani giustifica tali prezzi? Penso di sì”. Ma che prezzo pagherebbe Israele? “Il 7 ottobre è stata una grande vittoria per Hamas, ma che tipo di vittoria può esserci con due milioni di persone di Gaza fuggite di casa?”, dice Barnea al Foglio. “Il 7 ottobre Israele è caduto in un abisso profondo. Da quel giorno siamo rimasti in fondo alla fossa e ci siamo fatti molte domande: quanto siamo caduti, perché siamo caduti, dov’è il nemico che ci ha abbattuto e come lo distruggeremo”.

