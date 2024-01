Evadere dall'eterno presente per conoscere l'eroismo della democrazia israeliana

Quanto valgono due dozzine di soldati israeliani morti in guerra contro Hamas in mezzo alla falcidie di civili e bambini palestinesi? Quasi niente, credo, per quei ragazzi ai quali, come ha detto ieri alla Camera Ivano Dionigi, umanista e accademico, “abbiamo staccato la spina della storia confinandoli in un eterno presente”. Non voglio fare, non ne ho titolo né voglia, dell’umanismo a prezzi stracciati. Ma l’appello composto e solenne del superprof a riconsiderare il notum accanto al novum, la sua idea che la rete dello spazio planetario ha divorato il senso del tempo e dell’esperienza, e l’opportuna menzione di T. S. Eliot: dov’è la conoscenza che abbiamo perduto nell’informazione? di tutto questo un qualche uso andrà pur fatto. E la fine della storia, questo vivace e sghembo ossimoro che ormai va interpretato con congruo pessimismo, visto che la storia è ripartita ma una certa idea della fine si approssima, mi fa pensare non tanto al delirio dell’eroismo, che pure un posto nella memoria dovrebbe averlo, perché “dulce et decorum est pro Patria mori”, ma all’equivoco sinistro sul valore di persone e cose in un mondo in fiamme.

