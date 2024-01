Il prezzo della pace e il dilemma di Israele

La questione è la stessa da cent’anni: come poter vivere in pace in medio oriente. I vantaggi economici basteranno agli arabi per ottenere sicurezza e convivenza?

Tra le tante colpe, Benjamin Netanyahu viene accusato di aver consentito in questi anni il regolare arrivo di valigie piene di soldi portate da funzionari del Qatar per Hamas, di essersi illuso di poter comprare la tranquillità e di aver invece favorito la costruzione dei tunnel del terrore. Il dilemma del movimento sionista prima e di Israele dopo, da cent’anni è in fondo sempre lo stesso. Come poter vivere in pace e sicurezza in medio oriente. Gli arabi accetteranno l’esistenza di Israele in virtù dei vantaggi economici e umani conseguenti alla pace oppure la pace sarà possibile soltanto con la forza dimostrando loro che non possono distruggere Israele? Prima ancora della nascita dello stato ebraico, con il diffondersi del sionismo nei territori dell’est Europa e in Russia permeati da ideali socialisti e comunisti, con la decisione del sesto congresso sionista di rifiutare l’ipotesi britannica di costituire una patria ebraica in Uganda nel 1903 e anche a fronte del pogrom antiebraico del 1929 a Hebron e della rivolta araba degli anni Trenta, il dubbio fu sempre questo.