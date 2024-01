I parenti degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas hanno fatto irruzione nel Parlamento

"Non state seduti qui mentre loro muoiono laggiù", hanno gridato dentro alla commissione Finanze della Knesset. I familiari delle persone rapite il 7 ottobre chiedono le dimissioni del premier Netanyahu. I laburisti presentano la prima mozione di sfiducia contro il governo dall'inizio della guerra

Questa mattina un gruppo di parenti degli ostaggi israeliani prigionieri di Hamas ha interrotto per protesta i lavori della commissione Finanze della Knesset, l'unica camera del Parlamento di Israele. I manifestanti hanno chiesto che venga fatto di più per riportare a casa le 130 persone che ancora sono nelle mani dei terroristi nella Striscia di Gaza. Hanno gridato "Riportateli a casa" e sollevato cartelloni con scritto "Non state seduti qui mentre loro muoiono laggiù". Una donna ha mostrato la foto di tre familiari rapiti durante gli attacchi del 7 ottobre. Fuori dalle aule, altri manifestanti hanno impedito l'accesso dei funzionari al Parlamento radunandosi in mezzo alla strada con cartelloni e striscioni.

Durante la protesta, alcuni parenti degli ostaggi hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu, invocando nuove elezioni. Proprio ieri, i familiari di alcune delle persone rapite, hanno organizzato un sit in davanti alla casa del premier israeliano a Cesarea, tra Tel Aviv e Haifa, con l'obiettivo di incontrare il premier per ribadire l'importanza di un accordo che riporti a casa tutti i rapiti. Quella dei parenti degli ostaggi è una protesta che va avanti da settimane, culminata con un grosso sit in il 14 gennaio scorso a Tel Aviv, in occasione dei 100 giorni di prigionia. Dopo la prima trance di persone liberate nei mesi scorsi – in seguito a un accordo di tregua tra Gaza e Israele mediata dal Qatar, entrata in vigore il 24 novembre e durato sino al 2 dicembre – Tel Aviv ha dichiarato che non sarebbe più sceso a patti con l'organizzazione terroristica.

Una decisione che ha accentuato la rabbia dei familiari e sulla quale sembra giocarsi tutta la popolarità del premier. I laburisti, nella giornata di oggi, preseneranno oggi una mozione di sfiducia – la prima dall'inizio della guerra – contro il governo Netanyahu proprio a causa "del suo fallimento nel riportare a casa gli ostaggi" trattenuti da Hamas. Il partito laburista ha solo quattro seggi sui 120 della Knesset, mentre il partito del premier detiene la maggioranza con 64, per cui le possibilità che questa passi sono scarsissime. Il processo di sfiducia richiede che almeno 61 membri della Knesset sostengano la proposta.