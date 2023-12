Anche Hamas ha un piano per il dopo guerra

I leader del gruppo erano al Cairo non tanto per parlare di una tregua, ma per pensare al futuro. Pensano di coinvolgere Fatah per restare nella Striscia, istituzionalizzarsi, ma senza ripudiare il loro statuto

Hamas ha rifiutato la proposta di liberare quaranta ostaggi in cambio di una tregua di sette giorni, vuole il cessate il fuoco permanente, che tradotto vuol dire: la fine della guerra. Per la prima volta, i terroristi della Striscia di Gaza hanno portato con loro durante le trattative i membri del Jihad islamico che tiene in prigionia un numero non precisato di ostaggi. Le due organizzazioni terroriste avrebbero detto ai mediatori egiziani incontrati al Cairo che, prima di parlare di qualsiasi accordo, Israele deve fermare l’offensiva. L’andamento dei bombardamenti contro le città israeliane è un indicatore per capire come vanno le trattative, come si muove la diplomazia. Ieri è stata una giornata molto intensa, le sirene hanno suonato per tutto Israele, segno del fatto che i terroristi hanno ancora razzi e postazioni, nonostante ieri, l’esercito israeliano abbia detto di avere il pieno controllo di Gaza City. In questi mesi di mediazioni, trattative a distanza, Israele ha capito che Hamas ha sviluppato due modi di pensare: uno a Doha e l’altro a Gaza. L’ultima parola continua ad averla la leadership rimasta dentro alla Striscia. Sono stati i qatarini i primi a evidenziare queste differenze e i movimenti tra una leadership e l’altra. Se oggi la proposta di accordo ha ricevuto un “no”, le cose potrebbero cambiare tra qualche settimane.