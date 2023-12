"Perché dopo avere smantellato Hamas sarà l'Iran a pagare"

Intervista all’ex capo dell’intelligence militare israeliana, uno dei piloti che distrussero il reattore di Saddam. “Gaza non è Mosul”

“Operazione Opera”, l’attacco aereo israeliano del 7 giugno 1981 che distrusse il reattore nucleare di Saddam Hussein a Osirak. Gli otto piloti israeliani che parteciparono non avevano rifornimento in volo, né gps, nessuna delle tecnologie odierne. Fra loro c’erano Amos Yadlin, che diventerà il capo dell’intelligence militare d’Israele, e Ilan Ramon, che divenne il primo astronauta israeliano e morì nel disastro dello shuttle Columbia del 2003. Yadlin ha sempre detto che il vero eroe fu il primo ministro Menachem Begin, che ordinò l’attacco. “Fu l’inizio della dottrina a lui intitolata: se c’è un leader arabo che chiede la distruzione di Israele, Israele non gli permetterà di avere armi nucleari”.