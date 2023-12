L'Onu invita l'Iran a tenere una lezione sui diritti umani. Un mondo capovolto

Mentre l’Iran vietava ai genitori di Mahsa Amini di andare a Bruxelles a ritirare il Premio Sakharov, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, era accolto alla messa laica e solenne in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a Ginevra. Al Palazzo delle Nazioni, storica sede della Società delle Nazioni fino al 1946, Abdollahian ha avuto modo di presentare le sue “raccomandazioni per affrontare la triplice crisi planetaria attraverso il prisma dei diritti umani e misure volte a garantire il rispetto di questi diritti”. Quella Repubblica islamica che ha giustiziato più di 600 persone dall’inizio dell’anno. “L’unico posto per un funzionario iraniano in un simile incontro dovrebbe essere sul banco degli imputati”, ha detto Mahmoud Amiry-Moghaddam, direttore della Iran Human Rights, con sede a Oslo.

