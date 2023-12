Quel filo che lega Hamas a Hitler

Persino l’accensione della menorah – il rituale ebraico di Hanukkah – è oggetto di cancellazione sulla base del fatto che è “offensiva” o “infiammerebbe le tensioni”. Se nel campus di Yale ieri studenti hanno avvolto la menorah con una bandiera palestinese, il sindaco di Calgary, Jyoti Gondek, ha annunciato che non avrebbe preso parte all’illuminazione della menorah della città, il primo sindaco a farlo nei 34 anni di storia dell’evento. Gondek ha dichiarato che la sua presenza sarebbe stata vista come “scegliere da che parte stare” nel conflitto Israele-Hamas.



Il quartiere londinese di Havering ha annunciato la cancellazione della sua accensione annuale della menorah, perché l’evento “non sarebbe privo di rischi” e “potrebbe rischiare di infiammare ulteriormente le tensioni all’interno delle nostre comunità”. A Moncton, in Canada, i funzionari della città hanno annunciato che la tradizione ventennale di esporre una menorah nel municipio sarebbe stata interrotta, perché la città dovrebbe essere “neutrale per quanto riguarda la religione”. A Williamsburg, in Virginia, niente menorah. “Chiunque sia ancora aggrappato alla convinzione che esista una differenza tra odiare gli ebrei e volere che Israele scompaia, ora deve spiegare un’altra verità scomoda” spiega Newsweek. “Le celebrazioni di Hanukkah negli Stati Uniti, in Canada e altrove sono state cancellate”. Sempre meglio che la festa di Hanukkah in una sinagoga di Göteborg interrotta dalle bombe molotov scagliate da una banda di arabi mascherati. Hanukkah celebra la vittoria ebraica dei Maccabei contro l'impero ellenista di Antioco, noto come “Epifane”, nel 165 a.C., in Giudea e la riapertura del Tempio di Gerusalemme. I Greci profanarono il Tempio di Gerusalemme introducendovi una statua di Zeus davanti alla quale gli ebrei dovevano prostrarsi. Per Hanukkah, gli ebrei accendono un candelabro e una candela in più ogni giorno per simboleggiare la vittoria della luce sulle tenebre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE