Ogni giorno  attacchi antisemiti. E c'è chi teme la fine della vita ebraica in Europa 

"Gli ebrei scompariranno entro il 2050" secondo il noto scrittore olandese Leon de Winter, i cui genitori sono sopravvissuti all’Olocausto nascondendosi. Oggi per lui essere visti per strada con il padre non è più pericoloso che con una stella di David

Mentre il rabbino capo di Copenhagen, Jair Melchior, veniva accerchiato, spintonato e riceveva sputi da un gruppo di persone che lo aveva notato mentre scendeva dal treno indossando la kippah e alla biblioteca di Malmö, in Svezia, saltava fuori una copia in arabo del “Mein Kampf” di Hitler, la polizia inglese indagava sui bambini ebrei a cui è stato impedito di salire sugli autobus a Londra e veniva fuori che l’attentatore di Parigi di qualche giorno fa intendeva colpire il Velodromo, dove furono rastrellati gli ebrei francesi dai nazisti prima di essere deportati ad Auschwitz. Diversi scolari ebrei stavano aspettando alla fermata dell’autobus di Egerton Road a Stamford Hill, a nord di Londra. Il conducente inizialmente ha rallentato, ma vedendo gli studenti ha proseguito senza fermarsi. “Diversi passeggeri avevano incoraggiato l’autista facendo commenti antisemiti ed esprimendo la loro gratitudine che non si fosse fermato”, ha detto la polizia. Un sondaggio di questa settimana dice che metà degli ebrei sta pensando di andarsene dall’Inghilterra, l’unico paese europeo che non aveva conosciuto ghetti o deportazioni.