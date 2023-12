Le parole sono violenza per tutti tranne che per gli ebrei, contro i quali le violenze sono solo parole

L’altro ieri i presidenti di Harvard, dell’Università della Pennsylvania e del Mit sono stati ascoltati davanti a una commissione. “A ciascuno è stato chiesto se l’appello al genocidio degli ebrei violasse le regole della loro università. Ognuno dei presidenti si è rifiutato di rispondere direttamente, insistendo sul fatto che tutto dipende dal contesto. Ecco il contesto: nei campus universitari e in molti altri luoghi, il discorso antisemita sconfina regolarmente in minacce, intimidazioni e vere e proprie violenze contro gli ebrei. Le regole universitarie e le leggi locali vengono intenzionalmente violate perché tutti sanno che le regole e le leggi sono applicate in modo selettivo. I liberali, nella tradizione di Thomas Jefferson e John Stuart Mill, amano paragonare la libertà d’espressione e il dibattito a un mercato. Lasciare che tutti esprimano le loro idee in una competizione pacifica; che tutti abbiano la stessa opportunità di ascoltare e giudicare. Ma intorno a noi si sta consolidando un’altra tradizione. In questa tradizione, la libertà d’espressione non è come un mercato”. “È come una battaglia. L’obiettivo non è illuminare, ma dominare. Gli avversari devono essere intimoriti, intimiditi e messi a tacere”. Inizia così l’articolo sull’Atlantic di David Frum, ex speechwriter del presidente americano George W. Bush, autore di numerosi saggi, tra cui i più recenti “Trumpocracy” e “Trumpocalypse”, secondo cui i progressisti che un tempo sostenevano che la libertà d’espressione è violenza, ora sostengono che la violenza è libertà d’espressione. La situazione, secondo Frum, è degenerata dallo scorso 7 ottobre, giorno dei massacri di Hamas in Israele.

