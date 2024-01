I video vili di Hamas sulla morte degli ostaggi

Hamas sta trasformando la prigionia degli oltre cento israeliani presi in ostaggio il 7 ottobre in un sistema perverso per aumentare la pressione su Israele. Con un nuovo video ha annunciato la morte di Itai Svirsky e di Yossi Sharabi, catturati nel kibbutz di Be’eri. La storia della loro morte viene raccontata da Noa Argamani, che nel parlare delle ultime ore trascorse con i compagni di prigionia, attribuisce la loro uccisione ai bombardamenti israeliani. Domenica, Argamani, Svirsky e Sharabi erano apparsi tutti e tre in un unico video, tutti vivi.

