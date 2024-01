La nuova vita di chi ha lasciato il proprio kibbutz per trasferirsi a Tel Aviv

Il disorientamento è quasi tangibile, mentre fissano la porta dell’ascensore. Non è stata una decisione facile, per i 435 residenti di Reim, lasciare provvisoriamente la dimensione orizzontale dei viali e dei prati del kibbutz per una nuova vita in verticale in un condominio di Tel Aviv. All’inizio erano tutti contrari a una scelta che sembrava infliggere il colpo di grazia alla comunità violata e distrutta il 7 ottobre del 2023 dall’invasione di Hamas. Ma quando è stato chiaro che un ritorno a Reim non era all’orizzonte, il kibbutz ha messo al voto il trasferimento a Tel Aviv e oltre il 95 per cento dei membri ha deciso di imbarcarsi insieme nell’avventura urbana. Vero è che se esiste una città in Israele che è stata capace di conservare lo spirito comunitario, è proprio la micrometropoli del Mediterraneo orientale. Lo si deve al sindaco Ron Huldai, ex membro dell’omonimo kibbutz Hulda da cui il padre prese il cognome, alla guida di Tel Aviv ininterrottamente dal 1998. Negli ultimi quattro mesi il comune ha assorbito circa 20mila sfollati dal sud e dal nord di Israele. Oggi ne restano oltre 9mila. L’accoglienza include forme di sostegno medico e psicologico e attività per il tempo libero, la cultura e lo sport. Ma anche logistico, dai permessi di parcheggio alle tariffe ridotte per i residenti su vari servizi che si ottengono attraverso la app “My Digital”. Circa 3mila studenti sono stati integrati nelle scuole della città. “Questa è solo un’immigrazione temporanea – ha spiegato il sindaco Huldai – ma a tutti i membri del kibbutz ho detto: ‘Non siete ospiti, siete residenti. E riceverete tutti i diritti, il sostegno e l’assistenza che i cittadini ricevono sia regolarmente sia in caso di emergenza’. Faremo di tutto per ripristinare un po’ di fiducia nelle istituzioni pubbliche, oltre alla sensazione che c’è ancora del buono in questo mondo”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE