Cosa sono disposti ad accettare gli israeliani per vedere gli ostaggi tornare a casa

Lo spazio per gli accordi c'è, nonostante la politica. Gli Stati Uniti promuovo una nuova iniziativa di dialogo per coinvolgere i paesi arabi, alla quale Hamas risponde con un documento pieno di bugie. C'è scritto che il 7 ottobre i civili sono stati uccisi in modo accidentale

Chi crede più a Benjamin Netanyahu? In Israele non è più questione di indice di gradimento, ma la fiducia nel primo ministro ha a che vedere anche con le speranze dei suoi cittadini, impauriti, feriti, alcuni senza speranze. Sono giorni di manifestazioni per il paese e la piazza dedicata agli ostaggi non è più il luogo della solidarietà e del conforto nei confronti delle famiglie degli oltre centotrenta israeliani tenuti prigionieri, ma è il centro di una protesta che si sta espandendo, e ieri è arrivata fino a Gerusalemme. Con i cartelli in mano, con le magliette nere con la scritta “riportateli a casa”, i parenti degli ostaggi hanno interrotto una riunione della Commissione finanze della Knesset. I politici sono rimasti seduti, senza troppe parole da dire, mentre loro chiedevano azioni concrete e cambiamenti.