Dopo tre mesi e mezzo di bombe da 1.000 chili l'infrastruttura esistenziale di Hamas regge

Non c’è luce in fondo ai tunnel dell'organizzazione terroristica, che funzionano ancora. E permettono a Hamas di uccidere soldati israeliani e lanciare razzi contro Israele

Ieri in Israele c’è stato il funerale delle vittime della più grave strage di soldati dal 7 ottobre. A Khan Younis lunedì sono morti 21 militari israeliani che avevano minato un palazzo e avevano intenzione di farlo saltare in una demolizione controllata. Un miliziano di Hamas è spuntato fuori all’improvviso con un Rpg in spalla e li ha colpiti con la sua granata, il carro armato israeliano ha fatto fuoco in risposta e il palazzo minato è venuto giù travolgendo i soldati. Dopo tre mesi e mezzo di una delle campagne di bombardamenti più intense del secolo, Hamas è ancora in grado di uccidere soldati israeliani a Gaza e di lanciare razzi contro Israele.