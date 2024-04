L'inchiesta che spiega perché Teheran vuol dire Mosca

Lo scorso marzo, un produttore di armi russo ha invitato una delegazione di iraniani a un giro di acquisti nelle sue fabbriche di armi. I diciassette visitatori sono stati accolti con pranzi e spettacoli culturali e, l’ultimo giorno, hanno visitato uno stabilimento che produce prodotti da tempo ambiti da Teheran: avanzati sistemi di difesa aerea russi per abbattere gli aerei nemici. La fabbrica, Npp Start, nella città di Ekaterinburg, è sottoposta a sanzioni statunitensi per aver sostenuto la guerra della Russia contro l’Ucraina. Tra i suoi prodotti ci sono lanciatori mobili e altri componenti per batterie antiaeree, tra cui l’S-400 russo, che secondo gli analisti militari è in grado di rilevare e distruggere i caccia stealth di Israele e degli Stati Uniti. Un documento russo trapelato, parte di e-mail iraniane rubate e pubblicate online a febbraio da un gruppo di hacker, descriveva il tour come una vetrina del “potenziale scientifico e tecnico e delle capacità produttive” che la Russia potrebbe offrire all’Iran.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE