"L'Iran dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni", dice l'Idf

Foto di Morteza Nikoubazl per NurPhoto via Getty Images

La diplomazia internazionale è al lavoro per evitare un'escalation del conflitto. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz chiede sanzioni sul programma missilistico iraniano

Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, il tenente generale Herzi Halevi, ha rilasciato una dichiarazione video in lingua inglese nelal quale ha affermato che "l'Iran dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni", sottolineando come l'attacco iraniano a Israele ha "creato nuove opportunità di cooperazione in medio oriente".

Intanto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha inoltre chiesto alla comunità internazionale sanzioni sul programma missilistico iraniano. "Questa mattina ho inviato lettere a 32 paesi e ho parlato con dozzine di ministri degli Esteri e figure di spicco del mondo chiedendo che fossero imposte sanzioni sul progetto missilistico iraniano", ha scritto Katz su X. Da Israele è stata avanzata anche la richiesta che il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane venga dichiarato un'organizzazione terroristica, "come un modo per frenare e indebolire l'Iran". Perché, ha evidenziato Katz, "l’Iran deve essere fermato adesso, prima che sia troppo tardi".

Dove e quando attaccherà Israele? Secondo quattro funzionari statunitensi che hanno parlato con l'Nbc, la risposta dello stato ebraico dovrebbe essere limitata e potrebbe concentrarsi su obiettivi militari e strategici fuori dal territorio iraniano. Secondo i funzionari infatti la mancanza di gravi danni causati da Teheran potrebbe indurre Gerusalemme a cercare una risposta meno aggressiva. Anche perché gli alleati di Israele stanno facendo pressioni affinché non si arrivi a una guerra totale tra i due stati.

Al momento il gabinetto di guerra israeliano, che si è riunito per la seconda volta in 24 ore, è ancora diviso sulla risposta all'attacco iraniano. E la mancanza di una reazione imminente da parte di Israele sta convincendo gli alleati che una soluzione diplomatica possa essere possibile.

Il presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti sono impegnati per la sicurezza di Israele, ma ha aggiunto che l'interesse primario è quello di evitare che il conflitto in Medio Oriente si inasprisca. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha reso noto di aver parlato ieri con il suo omologo israeliano Yoav Gallant per discutere "delle conseguenze degli attacchi" e per ribadire "che le forze statunitensi, israeliane e partner hanno contrastato in un’operazione difensiva combinata". Nella conversazione Austin ha espresso ancora una volta "il fermo sostegno degli Stati Uniti alla difesa di Israele", sottolineando però "l’interesse condiviso dei due paesi per la stabilità regionale".

Anche la Cina è intervenuta. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, l'Iran avrebbe di nuovo espresso volontà di "esercitare moderazione" dopo l’attacco per "evitare un'ulteriore escalation del conflitto", ribadendo come questo sia stata una risposta all'attacco israeliano all'ambasciata iraniana a Damasco, in Siria.

In una telefonata con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto che "l'attacco dell'Iran, volto a punire l'aggressore Israele, ha avuto successo e ora annunciamo con decisione che qualsiasi mossa di ritorsione contro l'Iran riceverà una risposta orribile, diffusa e dolorosa".

In un’intervista al Monde Josep Borrell, dal 2019 alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, ha dichiarato che "alcuni stati membri hanno più influenza su Israele di altri, in particolare la Germania, che ha ottimi rapporti con gli israeliani. Gli americani potrebbero, se volessero, utilizzare altre risorse, in particolare attraverso le loro forniture di armi a Israele. In passato hanno già preso decisioni vincolanti. Ma oggi non credo che vogliano usare le leve a loro disposizione".

A Sky Tg24 il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato: "Sono abbastanza convinto che ci dovrà essere una reazione di Israele ma non penso voglia aprire un ennesimo fronte di conflitto. Penso ci sarà una reazione ma mi auguro sarà contenuta, più tattica". Ha poi aggiunto: "L'attacco dell'Iran non può non avere conseguenze anche dal punto di vista internazionale". Per Crosetto "c'è stato un concorso di paesi in aiuto di Israele e questo continuerà da parte degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti non appoggeranno nessuna offensiva nei confronti dell'Iran e su questo sono stati chiari. Così come è stata chiara la comunità internazionale con Israele dicendo 'evitiamo di aprire un altro conflitto, di aprire un fronte di guerra ancora più vasto'. Ma questo mi pare un ragionamento di buonsenso fatto anche nell'interesse di Israele".