La risposta di Israele contro Teheran è inevitabile, ma ci sono due strade

Roma. Non era mai accaduto che l’Iran attaccasse il territorio israeliano. Era già avvenuto più volte che invece Israele colpisse il territorio iraniano con azioni mirate e circoscritte per indebolire la catena di comando della Repubblica islamica o per rallentare il piano di Teheran per dotarsi di armi nucleari. Il primo aprile Tsahal ha bombardato quello che l’Iran ha definito un suo consolato a Damasco, ma che funzionava come quartier generale dei pasdaran per riunirsi e progettare azioni contro Israele. Infatti al suo interno c’era Mohammad Reza Zahedi, il comandante iraniano che lavorava per armare e coordinare i gruppi militari che per conto dell’Iran attaccano Israele dal Libano e dalla Siria. Quando viene eliminato un uomo così in alto nella catena di comando, non è facile che i progetti si ricompongano, ne esce sempre un’immagine di debolezza. Teheran ha deciso di reagire e fare alla luce della notte quello che da anni fa nelle tenebre dei suoi gruppi armati: ha attaccato Israele. L’aggressione è stata pesante, ma una messa in scena, una fiera della vanità dell’arsenale iraniano, a cui Israele era preparato per rispondere, e soprattutto non era solo. Nella notte tra sabato e domenica, mentre i droni iraniani ronzavano verso lo stato ebraico e i missili si preparavano per essere lanciati, gli Stati Uniti hanno fatto quello che avevano promesso, si sono messi al fianco di Israele e hanno aiutato a respingere l’attacco.

